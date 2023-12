Ator de ‘The Crown’, revela que ele e príncipe Harry não são mais amigos

O ator que viveu rei Charles III em The Crown, Dominic West, relembrou como suas palavras destruíram o vínculo com príncipe Harry “há mais de 10 anos”

O ator Dominic West teve a amizade com o príncipe Harry cortada por "falar demais". O britânico, que interpreta o rei Charles III na série 'The Crown', revelou que não fala mais com o Duque de Sussex desde uma entrevista coletiva controversa.

West e Harry mantinham um bom relacionamento muito antes do início da produção. Eles se conheceram em 2013, durante o evento de caridade Walking With the Wounded — quando viajaram à Antártida ao lado de veteranos de guerra.

"Nós meio que perdemos o contato porque eu falei demais em uma entrevista coletiva. Nós não nos falamos desde então", West contou ao ser perguntado sobre a amizade com Harry no programa de rádio Sunday Morning no domingo, 24.

A apresentadora não se contentou com o breve relato do astro e tentou arrancar uma explicação mais profunda. West acrescentou: "Acho que me perguntaram o que nós fizemos. E o que fizemos para celebrar quando chegamos lá".

Em 2022, West assumiu o papel de Charles para a quinta temporada. Com a amizade cortada, ele não recebeu dicas do Príncipe Harry — filho mais novo do monarca. Apesar do desentendimento, Harry no início deste ano admitiu que assiste a produção em participação no programa The Late Show with Stephen Colbert.

“Sim, eu realmente assisti 'The Crown'... as coisas mais antigas e as mais recentes”, disse ele. Depois que Colbert perguntou a ele se ele alguma vez chegou a “checar os fatos” da série, Harry brincou: “Sim, na verdade vou. O que, aliás, é outra razão pela qual é tão importante que a história esteja certa”.

Saiba qual é o destino das férias de Meghan Markle e príncipe Harry

A duquesa Meghan Markle e o príncipe Harry escolheram um destino tropical para as férias em família no mês de dezembro de 2023. De acordo com o site da Revista People, os dois tiraram uma semana de descanso com seus filhos, Archie e Lilibet, e foram para a Costa Rica, que fica na América Central.

Eles ficaram no país do dia 14 a 20 de dezembro e visitaram Zapotal, Nandayure e Guanacaste. Agora, eles já estão de volta aos Estados Unidos para as festas de final de ano, já que vivem em Los Angeles há alguns anos.