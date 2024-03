Arcebispo da Família Real pede orações à Kate Middleton: "Junte-se a mim"

O Arcebispo da Família Real, Justin Welby, usou suas redes sociais para pedir orações à Kate Middleton, que está em tratamento contra o câncer

No último sábado, 23, o Arcebispo de Canterbury, Justin Welby, responsável pelas cerimônias religiosas da família real, usou as redes sociais para pedir orações à princesa de Gales, após Kate Middleton anunciar que está em tratamento contra o câncer.

Welby esteve presente em todas as datas importantes da realeza, desde os batizados dos filhos de William e Kate até o casamento do Príncipe Harry e Meghan Markle e o batizado da duquesa de Sussex na igreja anglicana.

“Minhas orações estão com a Princesa de Gales, o Príncipe de Gales e seus filhos neste momento tremendamente difícil. Uno-me a todo o país e ao mundo na oração pela sua plena recuperação.”, iniciou o Arcebispo em seu perfil oficial no Instagram.

“Aproveito para elogiá-la pelo seu espírito de otimismo diante de notícias tão difíceis e fico feliz em saber que ela se sente mais forte a cada dia. A sua coragem em partilhar desta forma e o seu compromisso contínuo em apoiar os outros demonstram a sua compaixão e sentido de serviço”, prosseguiu.

Na sequência, Justin pediu por privacidade e respeito. “Por favor, junte-se a mim em oração pela Família Real enquanto eles lidam com este assunto privado e eu exorto as pessoas a respeitarem sua privacidade neste momento.”

Saiba o que Rei Charles achou do vídeo de Kate Middleton sobre a doença

O Rei Charles III está dando todo o apoio que pode para a nora Kate Middleton, que também foi diagnosticada com câncer. Os dois receberam diagnósticos muito próximos um do outro, já que fizeram cirurgias na mesma semana em um hospital de Londres, na Inglaterra. Porém, ela precisou de mais tempo do que ele para dar a notícia ao público.

Kate fez o anúncio de que está em tratamento contra o câncer em um vídeo compartilhado na última sexta-feira, 22. Com a repercussão, a imprensa internacional revelou a opinião do rei ao saber da ideia do vídeo.

Segundo o site TMZ, Charles ficou orgulhoso da decisão de Kate em enfrentar o público para dar a notícia por si mesma. “Ele está muito orgulhoso de Catherine, por sua coragem em falar como o fez”, disse uma fonte. Inclusive, o rei decidiu ficar ainda mais próximo da nora enquanto os dois enfrentam este momento difícil em suas vidas.