Apresentador de rádio revela bastidores de gravação com Kate Middleton: “Sem sapatos”

O apresentador britânico Roman Kemp deu detalhes sobre a gravação de um documentário ao lado da Princesa de Gales Kate Middleton

A atual Princesa de Gales, Kate Middleton é muito conhecida pela sua classe e elegância. Seus looks, principalmente sapatos, sempre são alvo de admiração. Porém, um apresentador britânico revelou os bastidores de uma gravação ao lado de Kate.

Neste ano, o apresentador de rádio Roman Kemp se juntou a Kate Middleton em um curto documentário falando sobre saúde mental para crianças. Ele lembra que a Princesa entrou em contato com ele após ver seu documentário “Roman Kemp: Nossa emergência silenciosa”, lançado em 2021.

“Nós fizemos uma chamada de vídeo só eu e ela”, começou lembrando Kemp em uma entrevista para o jornal britânico The Times. “E ela falou: ‘Oh, você sabe, eu posso ir na sua casa e gravamos’. E eu disse: ‘Não, vamos para a casa dos meus pais’. É uma casa maior. E eu não quero trazer a realeza para um flat em Vauxhall [bairro de Londres]”.

Os pais de Roman são o músico Martin Kemp e a cantora Sherlie Holliman, que participou do grupo musical Wham!. O apresentador deu detalhes da presença de Kate na casa e revelou que ela chegou a sentar com a família reunida na cozinha.

“A coisa mais engraçada foi que ela estava sem sapatos porque ela foi respeitosa o suficiente para tirar os sapatos na porta”, lembrou o radialista. “Isso ficou na minha cabeça porque você nunca vê pessoas da realeza descalças”, adicionou.

Porém, apesar da fala de Roman, Kate já ficou descalça outras vezes. Em 2016, a então Duquesa chegou a fazer uma aparição pública onde foi vista sem sapatos. Na ocasião, ela foi visitar um museu na Índia, e por uma questão de respeito, ela tece que retirar os calçados.

O curta documental lançado em janeiro deste ano conta com Kate e Roman comentando sobre saúde mental, principalmente para crianças. A Princesa de Gales tem como sua pauta na realeza os cuidados com a primeira infância e bem-estar infantil.

E a coisa é que, toda família é diferente. As pressões que enfrentamos são diferentes, ao passo que mostramos a importância da primeira infância. Não é sobre colocar mais pressão sob as famílias. É dizer que precisam deste suporte e ajuda repriorizando a vida em família, vida em casa e tudo que leva criar crianças hoje em dia, porque é difícil”, diz a mãe de George (9), Charlotte (7) e Louis (4) no vídeo lançado no canal oficial do Príncipe e Princesa de Gales no YouTube.

Permissão?

Recentemente, uma especialista em realeza chocou ouvintes de um podcast ao revelar um detalhe sobre a Família Real britânica. De acordo com Kinsey Schofield no podcast "To Di for Daily" revelou que Príncipe Harry não pode se comunicar com Kate Middleton sem a autorização de sua esposa, Meghan Markle.

“O Harry não falaria com a Kate em privado, sem o aval da Meghan”, disse a analista da realeza. “Muitas das mágoas do William em relação ao Harry giram em torno das falas dele e da Markle na entrevista para a Oprah [em março de 2021] e do livro de memórias dele - ‘O que Sobra’, publicado em janeiro de 2023”.