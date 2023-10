Aniversário de 75 anos do Rei Charles III já começa a ser planejado

Algumas celebrações para o aniversário de 75 anos do Rei Charles III já estão sendo planejada em diversos locais da Inglaterra

Nesta segunda-feira, 9, alguns dos planejamentos para o aniversário de 75 anos do Rei Charles III foram divulgados. Algumas festas em celebração à data irão acontecer em diversos locais no Reino Unido. A nova idade do monarca chega no dia 14 de novembro.

Mesmo a um mês de distância, o aniversário do Charles III está sendo planejado com cuidado. A organização de caridade The Prince’s Fundation, criada pelo Rei, fará diversas festas para pessoas que estão completando 75 anos de idade. Uma das festas ocorrerá nos jardins de Highgrove, na cidade de Tetbury. E uma outra celebração ainda ocorrerá no imóvel real de Dumfries House, na Escócia.

Nesse início de semana, as inscrições para aqueles que completarão 75 anos este ano foram abertas para participarem das festas. “Indivíduos que deveriam ser recompensados por fazerem o bem em suas comunidades locais, ou que se beneficiam da companhia que a participação em tal evento traria”, dizia o formulário de inscrição da fundação.

Os eventos acontecerão no dia 13 de novembro, véspera do aniversário do monarca. As festas contarão com música ao vivo, o clássico chá da tarde e a possibilidade de dançar e conversar com outros convidados. A presença do Rei em um desses eventos ainda é incerta.

A Prince’s Foundation já realiza alguns chás da tarde e eventos similares às festas que acontece todo mês na Dumfries House. Esses eventos tem o intuito de juntar pessoas mais idosas para que elas não fiquem com a sensação de isolamento ou esquecimento.

“Queríamos fazer algo especial para a ocasião do aniversário de 75 anos de Sua Majestade Real. Como parte do papel de nossa instituição de caridade é servir suas comunidades, pensamos que seria apropriado convidar um número seleto de pessoas que também estão completando 75 anos nesse ano aos nossos belos locais para uma tarde comemorativa”, disse um porta-voz da fundação.

No ano passado, Charles III celebrou seu primeiro aniversário como Rei da Inglaterra. Na celebração de seus 74 anos, o monarca se deu um novo título real, o de Guarda Florestal do Grande Parque de Windsor, a posição era ocupada por seu pai, Príncipe Phillip, que faleceu em 2021.

Além do novo posto, o Rei Charles também posou para uma foto inédita publicada nas redes sociais da Família Real no dia de seu aniversário. No clique iluminado pelo sol, o filho da Rainha Elizabeth II estava encostado num grande e antigo carvalho.

Mudanças!

Recentemente, uma mudança importante ocorreu na realeza britânica. As medalhas entregues nas cerimônias de investiduras foram alteradas. Até este mês, elas levavam o rosto da antiga monarca, Rainha Elizabeth II, que faleceu em setembro de 2022.

A partir deste mês, como publicado nas redes sociais da Família Real britânica, as medalhas passam a ter o rosto do Rei Charles III e levam a frase em latim: “Charles III, pela graça de Deus, Rei, Defensor da Fé”.