Família Real realiza mudança nas medalhas de honra e substitui a Rainha Elizabeth II

As novas medalhas reais, entregues pela Família Real durante as cerimônias de investiduras, foram mudadas

Nesta terça-feira, 3, a Família Real anunciou uma mudança importante em uma postagem feita em seu Instagram oficial. As medalhas entregues nas cerimônias de investiduras foram mudadas pela primeira vez desde o falecimento da Rainha Elizabeth II em setembro do ano passado.

As cerimônias de investiduras entregam medalhas e títulos para pessoas que contribuíram positivamente para a sociedade britânica. Diversos artistas, atletas e servidores públicos já receberam honrarias das mãos de membros da realeza.

Desde o falecimento da Rainha Elizabeth II, em setembro de 2022, as medalhas continuavam contendo a face da monarca. Porém, nesta semana, a mudança para o novo Rei ocorreu. As novas medalhas possuem o rosto do Rei Charles III.

Além do rosto, as medalhas também têm a frase: “CHALES III DEI GRATIA REX FID DEF”. A frase em latim significa: “Charles III, pela graça de Deus, Rei, Defensor da Fé”. Foram feitos seis novos designs de medalha, todos com a frase em latim ou com o rosto do monarca.

Ainda nessa terça-feira, 3, a Princesa Anne já condecorou dois membros da Cruz Vermelha e dois policiais com as novas medalhas em uma cerimônia realizada no Castelo de Windsor. O vídeo publicado nas redes sociais da realeza mostrava um pouco das novas medalhas e da cerimônia com Anne, a única filha da Rainha Elizabeth II.

Essa semana tem sido de grandes novidades para a Família Real. Na semana passada, Charles III e sua esposa Camilla Parker fizeram sua primeira visita à França como Rei e Rainha. A viagem estava programada para acontecer em março deste ano, porém, por conta de protestos no país europeu, a viagem foi adiada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Royal Family (@theroyalfamily)

Vida pessoal!

Na última sexta-feira, 29, o Rei Charles compareceu ao Global Underheather Hub, na Escócia, onde conferiu algumas exposições sobre mergulhos subaquáticos. Nisso, as redes sociais da Família Real revelaram uma curiosidade pessoal sobre o atual monarca.

“Você sabia que o Rei é o primeiro monarca britânico a ser um mergulhador qualificado? Em 1975, Sua Majestade empreendeu um mergulho de meia hora sob o gelo do Ártico em Resolute Bay, Canadá”, escreveram nas redes sociais, acompanhados de uma foto antiga de Charles equipado com equipamento de mergulho para o mergulho gelado.