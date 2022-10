Luigi Baricelli revela ritual romântico que divide com a esposa Andreia

O ator Luigi Baricelli revelou em entrevista ao PODCARAS um ritual fofo que compartilha com a esposa Andreia

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 20h44

Nesta quinta-feira, 13, Luigi Baricelli revelou em sua participação no PODCARAS um ritual pra lá de romântico que compartilha com a esposa Andreia.

“A vida é ritualística. Eu e a Andreia temos um ritual já faz tempo”, comentou o ator antes de revelar a tradição fofa que compartilha com a esposa.

O artista que já atuou em Malhação e Laços de Família mostrou o ritual de amor que é dividido em cinco etapas: “Olho de coruja, beijo de esquimó, beijo de borboleta, beijo de respeito e beijo de amor”.

No dia 29 de março, data que comemoram aniversário de casamento, Luigi compartilhou em seu Instagram o ritual com seus seguidores em um vídeo emocionante.

“É um ritual que a gente faz todos os dias, e que vamos fazer pela eternidade”, contou o autor do livro “Sentir Para Pensar” antes de demonstrar o ritual com Andreia no vídeo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luigi Baricelli (@luigibaricelli)

Confira aqui o PODCARAS com Luigi Baricelli!