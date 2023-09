Cintia Abravanel ganhou cheque milionário de Silvio Santos: "Nunca vi tanto zero"

Em participação no Podcast CARAS, Cintia Abravanel revelou que escândalo envolvendo empresa familiar aproximou Silvio Santos das filhas

Cintia Abravanel, filha mais velha de Silvio Santos, confessa que o episódio polêmico envolvendo o banco Panamericano, uma das empresas mais valiosas do pai, foi algo decisivo para a família. A declaração foi dada durante o PODCAST CARAS, no Youtube.

Segundo a herdeira do dono do SBT, a relação do apresentador com as filhas mudou e todas se tornaram muito unidas. "Eu falei uma coisa que as pessoas criticaram, mas eu me acostumei a viver sem ele, a ficar longe. E isso para mim tá ok e acho que para ele também", desabafou.

Ela relembrou que Tiago Abravanel também foi criticado por expor esse detalhe da família no BBB 22, mas que o filho foi sincero: "Aquilo que o Tiago falou é verdade, a gente não conviveu".

"Existiu um divisor de águas na minha relação familiar, que foi o episódio do Panamericano. Muita coisa mudou, financeiramente também. Porque ele viu e jogou desafios: 'Não vou esperar morrer, para elas terem vida. Eu quero ver o que elas vão fazer com dinheiro'", disse.

Em 2010, o banco Panamericano passou por uma tremenda dificuldade após descobrir um rombo financeiro de R$ 4 bilhões. O caso foi visto como um grande escândalo e o Grupo Silvio Santos precisou vender o empreendimento ao grupo BTG Pactual, que hoje administra o Banco Pan.

Na época, Cintia recebeu de presente um cheque milionário do pai, o qual ela confessa nunca ter visto nada igual. " Fiquei olhando para aquele cheque por um mês, nunca tinha visto tantos zeros na minha vida ", revelou.

Leia também: Cintia Abravanel elege irmã para liderar reality da família: "Good vibes"

"Eu olhava aquilo assim... Me perguntam: 'Cíntia, o que você fez com aquele dinheiro?'. Comprei uma casa pra cada filho, cada um tem a sua casa própria. Então faço coisas para mim, construa as minhas coisas ", disse.

A artista plástica conta que o escândalo deixou o pai muito triste e, por um tempo, ele decidiu ficar mais recluso. Na tentativa de animá-lo, as herdeiras se juntaram e lhe deram um presente de luxo: "A gente se juntou e deu um carro de presente para ele, foi muito legal. Ficou todo mundo escondido dentro do carro, às seis".