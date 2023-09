Cintia Abravanel desabafa e revela caso de depressão: "Me fortaleceu"

Durante o PODCAST CARAS, Cintia Abravanel falou como superou problemas pessoais e desabafou sobre experiências aos 60 anos

A artista plástica Cintia Abravanel (60), primeira filha de Silvio Santos (92), confessou que passou por um período muito difícil em sua vida. Em participação no PODCAST CARAS, ela detalhou como foi se ver com depressão e problemas financeiros.

"Eu já tive depressão de emagrecer e ficar muito mal, mas depois eu aprendi que eu não preciso ficar nesse lugar, que dá para tocar a vida em frente. Então a vida sempre foi me fazendo ficar forte. Com a pior das situações, um dia ela vai parar. Então acho que isso me fortaleceu. Às vezes fortalece, né?", afirmou.

Segundo a mãe de Tiago Abravanel, apesar de ter sofrido bastante, ela acabou superando os problemas e entendendo que tudo fazia parte de um processo de amadurecimento. "Aprendi apanhando, às vezes ficando na merda, às vezes passando dificuldade financeira, amorosa. A vida ensina, a vida não poupa gente. A vida está aí para ser vivida, isso é que aprendi", declarou.

Fazendo um rápido balanço de sua vida, Cintia concluiu que tem se sentido plena e realizada aos 60 anos. "Acho que eu sou feliz. Não tem nada o que falar, tá tudo certo até as coisas que não são legais, tão certo também", frisou.

Ela ainda contou que viveu uma experiência marcante recentemente ao fazer uma viagem de navio sozinha à Europa. Para ela, ter a própria companhia foi importante para fazer descobertas sobre sua personalidade: "Foi uma delícia estar comigo, fazer coleção de pôr do sol. Peguei o navio, fiz a travessia para Europa, fiquei um mês sozinha. Aprendi que a Cintia é muito legal".

"Não estava preocupada em conhecer ninguém, estava preocupada em ver quem é essa mulher com 60 anos. Tô descobrindo ela a cada dia. Quem é essa mulher que já entregou a família pra vida, tá todo mundo encaminhado e o que ela quer", finalizou.