Carmo Dalla Vecchia relembra como fez para ter filho com marido: "Deu super certo"

Em participação no PODCAST CARAS, Carmo Dalla Vecchia revelou como conseguiu barriga de aluguel para realizar sonho de ser pai

Casado há 17 anos com o autor de novelas João Emanuel Carneiro (53), o ator Carmo Dalla Vecchia (53) revelou que seu filho, Pedro (3), foi fruto de uma barriga de aluguel. A declaração foi dada durante o PODCAST CARAS nesta sexta-feira, 15.

Segundo o artista, a decisão veio após os dois ficarem com receio de ter problemas com a adoção e acharem mais fácil ter um filho biológico. "A gente colocou dois embriões e um pegou", contou ele sobre o processo.

"A gente ouvia falar sobre a dificuldade que poderia ser adotar, sobre as questões que envolviam isso, como o preconceito que as pessoas teriam. Isso eu to falando de 16, 15 anos atrás, mas acho que isso já mudou bastante", disse.

Feliz com todo o resultado do procedimento, ele conta que um dia pretende contar todos os detalhes para o herdeiro. "A gente fez isso em Los Angeles e deu super certo. Foi uma experiência maravilhosa. Não tem nada para falar de ruim desta história, até hoje a gente se fala", disse ele, que cultiva uma amizade com a mulher que ajudou ele e o esposo a realizar o sonho da paternidade.

Carmo disse que acabou criando um vínculo com a barriga de aluguel e, por conta disso, acha que seria importante o filho saber da história: "Ele é muito pequenininho e ainda não entende, mas eu acho que um dia eu gostaria de levá-lo para conhecer a barriga".

Apesar da amizade, ele garante que a aproximação surgiu apenas por conta do processo. "A barriga não é a mesma doadora do óvulo, tá? São pessoas diferentes, a barriga foi quem gestou ele durante 9 meses. Tive uma relação tão bacana com ela, que eu acho que seria bonito daqui há algum tempo o conhecer pessoalmente", disse.

Ainda durante a entrevista, o ator também falou sobre o fato de ter sido abraçado por muitas pessoas após revelar sua sexualidade. Segundo ele, as redes sociais fizeram ele se aproximar do público.

"Tem muitas mães que me param nas ruas e que me mandam mensagens no direct do Instagram falando do quanto eu ajudei a elas entenderem melhor os seus filhos. Fico muito feliz de poder ser esse exemplo", disse ele, orgulhoso de sua trajetória.