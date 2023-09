Caio Paduan desabafa sobre atuação em Malhação: "Vergonha Alheia"

Em participação no PODCAST CARAS, Caio Paduan relembrou protagonista de Malhação e fez críticas à sua atuação na novelinha teen

O ator Caio Paduan (36) confessou que não gosta muito de relembrar sua passagem por Malhação, novela a qual ele foi protagonista, em 2011. Em participação no PODCAST CARAS, o artista disse que sente "vergonha alheia" ao assistir algumas cenas da temporada.

"Eu gostava de fazer, me diverti fazendo", iniciou ele, que na época estava em seu segundo trabalho na televisão. Em seguida, ele conta que, em diversos momentos, imagina que poderia ter feito diferente.

"Uma característica minha é dar o máximo e eu dei o que tinha ali. Mas tem uma cena ou outra que... Tem uma que eu precisava passar mal, porque ele era paranormal", diz ele, um pouco envergonhado: "Sabe o teatrinho do príncipe que esqueceram a capa? Aquela coisa que você faz: 'Ai, que vergonha alheia'".

Apesar de lembrar sem muito esforço do período, Caio conta que os amigos não são tão críticos como ele. "Às vezes eu encontro a Marcella Rica, que estava comigo, e eu pergunto: 'Má, você lembra daquela cena?'", disse o ator, que recentemente chamou atenção ao anunciar o término com a jornalista Cris Dias.

"As pessoas adoram, mas quando eu vejo, eu fico... É dificil", finalizou ele, que nos anos seguintes seguiu contratado da emissora e atuou em outras novelas como Além do Tempo, Rock Story e O Outro Lado do Paraíso.

Leia também: Caio Paduan fala pela primeira vez sobre separação com Cris Dias: "Uma parceira"

Ainda durante o bate-papo, ele contou que um dos momentos mais marcantes da carreira foi quando ele atuou ao lado de Fernanda Montenegro. Segundo o artista, ele foi benzido pela atriz. "A sensação que eu tive é que eu fui benzido em cena pela dona Fernanda Montenegro. Acabou a cena e ela deu show, obviamente", disse ele, que completou: "Acho que nunca vou esquecer na minha vida".