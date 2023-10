Amaury Jr abraça mudança na carreira e se afasta de antigo formato: "Nem sei como eu tinha fôlego"

Em participação no Podcast CARAS, Amaury Jr revelou que vai apostar em novo formato de programa após assinar com a TV Cultura

O apresentador Amaury Jr (73) está de casa nova e cheio de ansiedade para ver a repercussão de seu novo programa. Em participação no PODCAST CARAS, ele relembrou seus mais de 40 anos de TV e revelou como será seu programa na TV Cultura.

Disposto a entregar novidades ao público que acompanha sua trajetória, o famoso disse que vai dar uma repaginada total, deixando de lado a imagem que construiu com seu antigo programa.

"Não significa que eu não vou mais à festa, aliás, eu vou com o maior prazer. Porque agora eu não vou trabalhar, serei um dos participantes. Mas não é que as festas tenham me enchido, é que o programa tá há muito tempo fazendo a mesma coisa", disse.

"Quando a gente vai contabilizar as coisas, eu já entrevistei todo mundo que frequenta festas e mais de uma vez, porque o programa tem essa longevidade. Tenho 43 anos ininterruptos no ar, sempre a mesma coisa", completa.

Além de um novo horário, o programa de Amaury na TV Cultura será dividido em duas partes. A primeira mostrará o apresentador em reportagens temáticas trazendo observações e um olhar histórico, passando por experiências de viagens e curiosidades. Outro contará com entrevistas e atrações musicais.

Leia também: Amaury Jr desabafa sobre depressão e relata superação: "Ficava rezando"

Segundo Amaury, o fato do programa ser semanal é um dos pontos positivos de seu novo momento. O famoso confessa que estava sentindo de perto os desgastes do antigo programa. "Eu nem sei como eu tinha fôlego para fazer diário, quem faz programa diário hoje só pode ser um louco, não é?", se questionou.

Em julho deste ano Amaury Jr anunciou a saída da Rede TV! depois de 21 anos na emissora. Ele confessa que a intenção era dar uma pausa na carreira, mas acabou sendo convencido a voltar à ativa com uma proposta da TV Cultura.

"Quando eu sai da Rede TV! eu tinha uma outra ideia. Eu conversei com o Amilcare Dallevo, que além de ser dono da Rede TV! é meu afilhado de casamento. Eu cheguei para o Amilcare e falei: 'Acho que está no momento de eu fazer uma parada. Eu queria fazer um período sabático para fazer minhas coisas'. E o Amilcare foi muito compreensivo e até me ofereceu algumas coisas melhores do que eu fazia, mas era mais trabalho e eu queria mesmo era dar essa parada", disse.