Amaury Jr desabafa sobre depressão e relata superação: "Ficava rezando"

Em participação no Podcast CARAS, Amaury Jr relembrou como fez para superar depressão enquanto aparecia feliz na televisão

Quem assiste as reportagens animadas do apresentador AmauryJr (73) mal imagina o drama que ele já enfrentou em sua vida. Em participação no PODCAST CARAS, o famoso revelou que já enfrentou uma dura batalha para superar a depressão.

"Todo mundo acha que é uma frescura falar que tá com depressão, eu já tive uma séria. Questão de 10 anos atrás, que me mobilizou. Não queria mais sair de casa, não interessava mais nada. Minha mulher cuidando muito de mim e aí médico daqui, médico cuidando de lá. Enfim, passou!", disse.

O novo contratado da TV Cultura completou dizendo que não sabe o motivo que lhe causou o problema de saúde mental, já que não enfrentava dificuldades em sua vida financeira e muito menos na familiar. "Não sei o porquê, porque eu não tinha nada para ficar depressivo, não tinha gatilho nenhum", garante.

Amaury conta que já foi diagnosticado com depressão em outros momentos e, por conta disso, consegue lidar melhor com os sintomas. "Agora a depressão para mim é um bicho e eu sou o domador. A gente sempre tem sintomas depressivos, não é tristeza por uma morte ou uma pessoa que a gente perde", relata.

"Hoje eu sei muito mais do que quando eu tive a minha primeira depressão, mas tem que ficar muito atento, porque ela te pega de volta facilmente. Eu acho que eu dominei", completa.

Questionado como conseguia esconder os sintomas da depressão enquanto trabalhava, o comunicador simplesmente disse que fingia felicidade. "Eu lancei um livro de culinária totalmente depressivo, fiquei com um sorriso que eu não sei onde eu arrumei", frisa.

"O depressivo sabe fingir muito bem. Eu posso fingir felicidades aqui com vocês e estar profundamente depressivo. Mas eu fui nesse [lançamento], ficava rezando para acabar", finaliza ele, que está há mais de 40 anos no ar.