Rafa Kalimann lamenta o falecimento de seu cachorro Troy: “A dor é inevitável”

A influenciadora anunciou o falecimento do seu pet Troy e ainda comentou com seus seguidores sobre seu processo de luto

Nesta segunda-feira, 21, Rafa Kalimann foi ao seu Instagram comentar sobre o falecimento de seu cachorro Troy.

Foi neste último domingo, 20, que a influenciadora anunciou para seus seguidores que seu querido pet havia falecido. “Troy, o meu mais velho, amigo por tantos anos, doce, amoroso. Encerramos este ciclo lindo”, escreveu na legenda a postagem com uma série de fotos em preto e branco ao lado do cachorrinho.

“Aprendi tanto com o Troy, e estou grata por Deus me deixar ser sua cuidadora aqui na Terra, privilégio meu”, ainda escreveu a apresentadora.

E nessa segunda-feira, a ex-BBB comentou em seus stories sobre a perda: “Eu brinco com os cachorros aqui em casa, os outros, e meu olho já enche de lágrimas. Mas eu não poderia deixar de agradecer vocês pelas mensagens de carinho em relação ao Troy”.

“Eu estou tentando conduzir essa perda com ‘leveza’ respeitando o processo da vida dele, a dor é inevitável, eu vou amar ele pra sempre e sei que ele recebeu muito desse amor, isso me alivia. Vou seguir dando tudo desse amor para cada um [dos outros cachorrinhos] aqui”, ainda disse Rafa sobre a perda do cachorro que já tinha cerca de 12 ou 13 anos.

A apresentadora Ana Hickmann também lamentou a morte de sua pet Anitha, que tinha cerca de 13 anos de vida.

"Minha menina linda!!! A primeira a nascer aqui em casa. Anitha, não consigo acreditar que hoje você não acordou. Pensei que fosse chegar em casa e ver você", escreveu na legenda do post.