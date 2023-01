“Perdida sem você”: Poliana Rocha sofre com morte de cachorrinho

Em suas redes sociais, a esposa de Leonardo, Poliana Rocha, lamentou a perda de Romeo, cãozinho da família

Poliana Rocha (46) companheira do sertanejo Leonardo (59), compartilhou uma triste notícia em seu Instagram nesta sexta-feira, 6, a perda de Romeo, o cachorrinho da família que a acompanhava a cerca de 10 anos. “Virou uma estrelinha e com certeza sentirei/ ou melhor já estou sentindo um vazio enorme”, e complementou com pesar: “Quando for procurá-lo para fechar a porta do quarto para dormirmos, sentirei só, perdida sem você”, lamentou a mãe do cantor Zé Felipe (24).

Ainda segundo o relato de Poliana, o pequeno estava sob os cuidados de uma clínica veterinária, mas não resistiu, embora a causa da morte não tenha sido revelada. A jornalista, inclusive, aproveitou o relato para agradecer e mandar um beijo para todos da equipe. Em 2020, a avó de Maria Alice (2) e Maria Flor chegou a revelar que o animal tinha sido diagnosticado com pancreatite aguda, mas já estava se recuperando.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Poliana complementou seus stories revelando quais os planos da família para os próximos dias: “Já estávamos programados de viajar hoje, então NÓS VAMOS!!!! Confesso que meu coração está muito triste!!!”. E complementou com a reação de Leonardo em relação ao ocorrido: “De acordo, com o Léo…. Deus prepara tudo… até de viajarmos… Então tá… sigo confiando nos propósitos de DEUS!!!”, declarou com pesar.

Poliana Rocha fala sobre relação com Virgínia

A esposa de Leonardo, Poliana Rocha, decidiu abrir o jogo sobre sua relação com a influenciadora Virgínia (23), que mantém um relacionamento com seu filho, o cantor Zé Felipe. Em suas redes sociais, a empresária costuma receber muitos questionamentos sobre sua proximidade com a nora: “Você brigou com a Vi? Amo vocês duas juntas, amizade de vocês é verdadeira, sinto isso”, indagou uma seguidora.

Em resposta, Poliana abriu o coração e demonstrou sinceridade: “Nunca brigamos! Graças a Deus temos uma relação maravilhosa! Somos amigas e nos respeitamos muito! Amo muito ela.” declarou a loira.