Patrícia Poeta surge em cliques raros com seu cachorrinho de estimação adotado: "Amor mais puro"

A apresentadora Patrícia Poeta falou sobre seu amor pelo cachorrinho de estimação, Marley, adotado há cinco anos

Patrícia Poeta (46) encantou os seguidores das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 12, ao compartilhar uma sequência de cliques com Marley, seu cachorrinho de estimação.

A apresentadora do programa Encontro, da TV Globo, contou que adotou o pet há cinco anos, e deu detalhes sobre os momentos especiais que passar ao lado do bichinho.

"Hoje, queria dividir com vocês uma das escolhas mais acertadas que já fiz na vida: adotar o Marley! São cinco anos do amor mais intenso e puro. Não imagino minha vida sem essa figurinha, que me recepciona com todo carinho a cada chegada em casa, que se aconchega quentinho quando estou sentada vendo TV, que tem o olhar mais doce que já vi…", disse a jornalista no começo do texto.

Em seguida, Patrícia relembrou como eles se conheceram. "Acho que já contei como nos conhecemos, mas para quem não sabe, foi assim: Foi amor à primeira vista... Lembro de estar passando na rua perto de um cercadinho de animais - que estavam sem lar - pra fotografar e tentar ajudar a instituição. Até que decidi pegá-lo. Não deu outra: ele não saía do meu colo e eu confesso que também não conseguia largá-lo...", recordou.

"Bem, o resto desta história vocês já conhecem... Desde que chegou em casa, é um grude só, um super companheiro. Por isso, eu digo e repito: se tiverem oportunidade, adotem! Mas sejam responsáveis. Entendam que é uma vida que vai depender de vocês e que exigirá dedicação e amor", finalizou.

Confira as fotos de Patrícia Poeta com seu cachorrinho de estimação:

