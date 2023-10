Paolla Oliveira surge com seu pet e alerta sobre perigo: ''Apelo''

Com seu gato preto, Paolla Oliveira surge deslumbrante em fotos e faz alerta importante

A atriz Paolla Oliveira fez um alerta importante nesta sexta-feira, 13, para conscientizar as pessoas sobre a importância de respeitar e cuidar dos pets, principalmente dos gatos preto. Com o seu felino, ela fez foto deslumbrante e realizou o alerta.

Vestindo um look transparente e preto para combinar com o bichinho, ela esbanjou sua beleza e chamou a atenção fazendo o comunicado importante para os internautas. A namorada de Diogo Nogueira falou sobre não atacarem os gatos por conta de superstições.

"Sexta-feira 13, podem brincar, soltar as bruxas, só não pode maltratar nenhum animal e meu apelo hoje é para proteger e cuidar principalmente os gatos pretos. Superstições e "tradições" não podem servir de desculpa para nenhum tipo de violência contra os bichanos nesse dia e em nenhum outro. Denuncie qualquer maltrato aos órgãos competentes de sua região. Gato preto é tudo de bom", escreveu.

Ainda nesta quinta-feira, 12, Paolla Oliveira encantou ao celebrar o Dia das Crianças em seu Instagram. A atriz compartilhou nas redes sociais algumas fotos de infância e levou seus seguidores à loucura com os cliques fofos.

Paolla Oliveira se emociona ao realizar desejo do pai

A atriz Paolla Oliveira surgiu muito emocionada em sua rede social na terça-feira, 03, ao contar que estava realizando um desejo antigo de seu pai, José Everardo Oliveira. Com uma pausa em sua agenda agitada de compromissos, a famosa surgiu com ele no Rio Grande do Norte.

Na casa da família dele no lugar, onde ele estava há 13 anos sem visitar, a namorada de Diogo Nogueira gravou os stories e comentou sobre estarem chorando o tempo todo com a oportunidade de reverem os parentes da cidade onde ele nasceu.

"Eu to passando pra dizer, o quanto é bom e gratificante às vezes a gente parar o ritmo frenético vida e fazer alguma coisa que só preenche nossos corações, eu já tava devendo há um tempão pra esse cara aqui ter vindo aqui na cidade dele no Rio Grande do Norte", falou ela. Veja mais aqui.