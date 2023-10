Paolla Oliveira encanta ao celebrar o Dia das Crianças com fotos de infância

A atriz Paolla Oliveira celebrou o Dia das Crianças ao postar algumas fotos de infância em suas redes sociais

Nesta quinta-feira, 12, Paolla Oliveira encantou ao celebrar o Dia das Crianças em seu Instagram. A atriz compartilhou nas redes sociais algumas fotos de infância e levou seus seguidores à loucura.

No primeiro clique, Paolla celebrava aniversário e surgia sorrido de olhos fechados de frente a um bolo. Na segunda foto, a atual namorada do cantor Diogo Nogueira apareceria encantadora com uma camiseta vermelha por baixo de um vestido branco e azul. A pequena Paolla carregava uma bolsinha rosa.

“Do tempo das lambidas no bolo de aniversário, aos meus shows particulares de pochete e chinelo no meio da sala”, começou escrevendo Paolla relembrando seus tempos de infância e comentando as fotos publicadas.

A estrela da novela “Cara e Coragem” ainda escreveu: “Faço um exercício de cuidar dessa menina, dessa criança que mora em mim. Tarefa desafiadora, mas que me mantém viva e vibrante. Um Dia das Crianças de amor e paz para todas as crianças desse mundão e um convite para vocês darem espaço para sua criança interior ser bem feliz”.

Os seguidores de Paolla adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem especial! “Que linda, saudades desse tempo”, escreveu uma seguidora. Outra fã declarou: “Mini Deusa”. Uma página de fãs dedicada à Paolla ainda comentou: “Sempre com carinha de arteira, nada mudou”.

“Sempre linda”, exaltou uma fã ao ver as fotos de infância da atriz. Uma admiradora ainda escreveu: “Te amo muito em qualquer ciclo da sua vida, muito bela”. E um outro perfil de fãs ainda comentou: “Não tem coisa mais fofa do que essa carinha de sapeca que você nunca deixou de ter”.

Esta não é a primeira vez que Paolla traz à tona fotos de infância. Alguns meses atrás, a estrela encantou ao recriar uma série de fotos de quando era criança. “O tempo passa... E eu fico com a pureza da resposta das crianças. A vida é bonita, é bonita”, escreveu a estrela da TV Globo citando a canção “O que é? O que é?” de Gonzaguinha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Poderosa!

Nessa semana, Paolla Oliveira deixou seus seguidores babando ao surgir poderosa com um look para começar a semana. A artista apostou na beleza ao escolher um visual composto por blusa azul, blazer e calça brancos.

"Como a vida é uma sequência de recomeços... Pronta para começar a relação da semana com o que eu mais gosto, um sorriso no rosto", escreveu a famosa na legenda.