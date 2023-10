Paolla Oliveira esbanja estilo em novas fotos e dispara: “Recomeços”

A atriz Paolla Oliveira recebeu uma chuva de elogios dos seus seguidores ao surgir com look estiloso em novas fotos

Nesta segunda-feira, 9, a atriz Paolla Oliveira deixou seus seguidores babando ao posar para uma série de fotos esbanjando estilo, beleza e alegria. As fotos postadas pela famosa em seu Instagram receberam diversos elogios dos fãs.

Paolla posou para as fotos usando uma blusa azul bem decotada. A estrela da novela "Cara e Coragem" ainda usava um blazer branco que combinava com uma calça social da mesma cor. A namorada de Diogo Nogueira abriu o sorriso de orelha a orelha e ainda usava grandes brincos dourados para complementar o look.

"Como a vida é uma sequência de recomeços... Pronta para começar a relação da semana com o que eu mais gosto, um sorriso no rosto", escreveu a artista que estará na segunda temporada da minissérie "Justiça".

Os seguidores da morena adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da publicação! "Linda do meu coração, amo", declarou uma fã. Outra seguidora elogiou o look: "Amei a cor da blusa". E uma página de fãs dedicada a Paolla ainda escreveu: " E não é qualquer sorriso, é o sorriso mais lindo do mundo".

"Você é incrível, Paolla! Maravilhosa demais, lindíssima! Eu adoro você", comentou uma admiradora. Outro fã declarou: "Rainha". Um outro seguidor exaltou a beleza da atriz: "Linda e elegante". "A mais linda do mundo todo", ainda escreveu uma outra página de fãs.

Na semana passada, Paolla encantou os fãs em uma ocasião especial. A estrela participou de uma noite de samba no Rio de Janeiro na quadra da escola de samba carioca Grande Rio, da qual Paolla é Rainha de Bateria. A atriz mostrou samba no pé e surgiu ao lado do amado Diogo no evento que também contou com a presença de Viviane Araújo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Emocionante!

Recentemente, Paolla emocionou seus seguidores ao compartilhar em suas redes sociais uma surpresa que fez para seu pai, José Everardo Oliveira.A atriz levou o pai para sua cidade natal no Rio Grande do Norte, fazia 13 anos que o pai da estrela não ia para a cidade onde nasceu.

"Eu to passando pra dizer, o quanto é bom e gratificante às vezes a gente parar o ritmo frenético vida e fazer alguma coisa que só preenche nossos corações, eu já tava devendo há um tempão pra esse cara aqui ter vindo aqui na cidade dele no Rio Grande do Norte", falou ela.