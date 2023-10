Quem é o pai de Paolla Oliveira? Ex-militar emocionou fãs ao receber surpresa da filha

Nesta terça-feira, 3, Paolla Oliveira contou aos fãs que irá realizar desejo antigo do pai

A atriz Paolla Oliveira (41) se tornou assunto nesta terça-feira, 3, ao contar para os fãs que irá realizar um desejo antigo de seu pai, José Everardo Oliveira. Apesar do patriarca já ter aparecido em publicações ao lado da filha, muitos ainda não o conhecem.

O pai de Paolla Oliveira é um militar aposentado e nasceu em uma cidade do Rio Grande do Norte, na região Nordeste do país . De acordo com a atriz, ele estava há 13 anos sem visitar sua cidade natal, então ela decidiu levá-lo para uma viagem no local.

No Dia dos Pais deste ano, a artista fez uma homenagem ao ex-militar e falou sobre sua vida. "Apesar dessa carinha de 'brabo', consegui entender que a vida foi muito séria pra você, meu pai. Que as responsabilidades te tomaram conta e que os sorrisos dos seus filhos te faz feliz", escreveu.

Paolla Oliveira é filha de José e de Daniele Oliveira, que trabalhou como auxiliar de enfermagem até cursar medicina em uma faculdade no interior do Rio de Janeiro. A artista tem três irmãos: Douglas, Leonardo e Juliano.

Nesta terça, a atriz contou, através de seus Stories do Instagram, que está no Rio Grande do Norte viajando ao lado do pai. "Faz 13 anos que ele não vem para a cidade onde nasceu. Está todo emocionado e eu também", escreveu.

"Ele falou que só viria se os filhos viessem, então a gente conseguiu angariar pelo menos dois filhos. A gente está aqui passando esses momentos mais que especiais para ele rever os amigos, os tios, reviver a história e conectar mais ainda com a família", completou ela, que afirmou ter dado uma pausa na agenda frenética da carreira para realizar o desejo do pai.

CONFIRA AS FOTOS DE PAOLLA OLIVEIRA AO LADO DE SEU PAI: