Lady Gaga não terá que pagar recompensa para mulher ligada ao rapto de seus cães

Decisão da Justiça considera que suposta motivação de Jennifer McBride não a isenta de culpa; mulher exigia cerca de U$ 500 mil

A Justiça de Los Angeles decidiu que a cantora Lady Gaga não vai precisar pagar o valor de R$ 2 milhões de recompensa pelo de seus cães Koji e Gustav, que foram sequestrados em 2021. Segundo documentos divulgados pela People, a juíza Holly J. Fujie considerou "insuficientes" as alegações de Jennifer McBride, que entrou um processo em fevereiro deste ano, buscando a recompensa oferecida na época

A decisão do juiz concluiu que Jennifer McBride, uma das suspeitas do incidente de 2021 que deixou o passeador de cães de Gaga ferido por um tiro, tinha “mãos sujas” e que, como resultado “não tinha direito” ao dinheiro da recompensa

“Embora a requerente alegue que sua motivação foi proteger os buldogues (e também arrecadar US$ 500 mil), essa suposta motivação não nega sua culpa da acusação porque ela admitiu ter recebido os buldogues sabendo que eram propriedade roubada”, afirma a decisão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lady Gaga (@ladygaga)

De acordo com o TMZ, Jennifer McBride afirma que a cantora deixou claro que iria pagar a recompensa "sem perguntas" se seus cachorros fossem devolvidos ilesos. Mas em julho deste ano, Lady Gaga obteve uma vitória no tribunal, após um juiz de Los Angeles decidir a favor da cantora.

O juiz rejeitou o pedido de Jennifer McBride porque ela já havia sido presa e acusada em conexão com o roubo de dois dos buldogues franceses da artista. Mas o advogado de Jennifer alegou, em julho, que Lady Gaga cometeu quebra de contrato e fraude por promessa falsa e má representação, uma vez que a recompensa foi oferecida "sem perguntas" e não foi paga.

McBride está atualmente em liberdade condicional por dois anos depois de se declarar culpada de receber bens roubados de mais de US$ 950 (cerca de R$ 4,9 milhões), de acordo com o gabinete do promotor distrital de Los Angeles.