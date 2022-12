Juliette passa perrengue com fuga de cachorro durante viagem: "Me ajude"

Juliette passa perrengue ao deixar cachorro escapar de casa e entrar em propriedade vizinha

Mesmo de férias, Juliette (33) continua a passar por perrengues. Nesta terça-feira, 27, a ganhadora do BBB 21 contou que dessa vez o causador do caos foi seu cachorro, Cuscuz.

Pelas redes sociais, ela disse que o cão conseguiu escapar da casa em que está hospedada em João Pessoa e entrou na propriedade vizinha.

“Vocês não sabem o que o cuscuz aprontou… Olha como ele tá, todo cheio de coisa. Simplesmente ele estava correndo e aqui é tudo cercado, mas ele achou um buraco deste tamanho na grade, fugiu e foi pro quintal da vizinha", começou ela.

A cantora passou por momentos tensos, pois a tal vizinha tinha cachorros bem maiores que poderiam machucar Cuscuz.

"Lá tinha alguns huskys siberianos destes enormes, quase morderam ele. A sorte é que tinha outra grande, porque simplesmente ele foi pra lá e fez até coco de medo, com um monte de cachorro em cima dele", continuou Juliette.

Na tentativa de salvar Cuscuz, a ex-BBB chamou a vizinha que reconheceu a famosa logo de cara. "Lá vai eu ‘moça moça me ajude’, aí veio a vizinha falando: ‘Juliette…", finaliza ela.

Felizmente, Cuscuz não se machucou e voltou para casa são e salvo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Juliette conta perrengue com cachorros em avião: 'Fiquei em pânico'

Juliette viajou com os dois cachorros de avião para o estado da Paraíba, com o objetivo de passar o Natal com a família e amigos. Nos stories do Instagram, ela contou porém que os animais escaparam das caixinhas de transporte: "Desepero era meu nome nesse avião", relatou.

Juliette disse que foi orientada pelo comissário de bordo a colocar as caixas em baixo da poltrona do avião: "Entrei em pânico. Fui abaixada com eles, para ver se estavam respirando". Antes mesmo do avião decolar, Cuscuz ficou agitado, conseguiu sair da caixinha e foi para a poltrona da frente.