Juliette conta perrengue com cachorros em avião: 'Fiquei em pânico'

Cachorros da Juliette escaparam das caixas de transporte durante o voo dela para a Paraíba

A cantora e ex-BBB Juliette (33) viajou com os dois cachorros de avião para o estado da Paraíba, com o objetivo de passar o Natal com a família e amigos.

Nos stories do Instagram, ela contou porém que os animais escaparam das caixinhas de transporte: "Desepero era meu nome nesse avião", relatou.

Juliette disse que foi orientada pelo comissário de bordo a colocar as caixas em baixo da poltrona do avião: "Entrei em pânico. Fui abaixada com eles, para ver se estavam respirando".

Antes mesmo do avião decolar, o cachorro Cuscuz começou a ficar agitado, conseguiu sair da caixinha e foi para a poltrona da frente.

"Estava tão nervosa que fui pegar ele e dei uma unhada na pessoa da frente. Meu medo era ele sair correndo", descreve.

Logo depois, Pitica, a cadela, também escapou e apareceu na fileira de Juliette. "Tive que fechar os zíperes das bolsas e fazer a viagem segurando com meu pé", falou.

Para completar, quando chegou ao aeroporto em Paraíba, um dos cachorros vomitou. "Enquanto limpava, os fãs pediam fotos, ainda estava uma chuva. Foi um caos", relembrou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Juliette Freire diz que presenteou morador de rua: ‘Dei uma casa para ele’

Cada vez mais milionária desde que foi campeã do Big Brother Brasil 21, Juliette Freirerevelou para seus seguidores como tem gastado e gerido seu dinheiro desde que saiu do reality show de confinamento da Rede Globo.

Em entrevista para o jornal Extra, a multimilionária disse: “Tenho quatro irmãos, um pai e uma mãe, seis sobrinhos. Agora sete, um está na barriga. E alguns amigos que eu considero como irmãos e entram nesse grupo de pessoas que ajudo. Esse núcleo ainda não está 100%”.

Juliette ainda revelou que conseguiu transformar completamente a vida de seu tio, que era morador de rua. “Dei moradia e plano de saúde para eles, educação para todos os meus sobrinhos… Não ia gastar milhares de reais num bem de luxo se eu tinha um tio que morava na rua. Dei uma casa pra ele”, contou.