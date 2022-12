Giovanna Ewbank alimenta cabritos com mamadeira: "Curando meu estresse"

Giovanna Ewbank mostrou momento em contato com os animais do rancho em que mora com Bruno Gagliasso e seus filhos

A apresentadora Giovanna Ewbank (36) encantou os fãs ao mostrar mais um momento na natureza no rancho em que mora com Bruno Gagliasso (40) e seus filhos, Chissomo (09), Bless (08) e Zyan (02).

Em fotos e vídeo postados por Giovanna nas redes sociais, ela alimenta cabritos com mamadeira. "Curando o meu estresse", disse.

O rancho do casal fica em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro.

Giovanna Ewbank mostra Titi sem as tranças e de black power: ''Estou extremamente emocionada'

Giovanna Ewbank compartilhou um momento emocionante de sua primogênita. Em seu perfil no Instagram, a artista mostrou que a herdeira decidiu tirar as tranças.

A comandante do podcast Quem Pode, Pod, ao lado de Fe Paes Leme (39), revelou que foi a própria filha quem escolheu abandonar o antigo visual e adotar seu black power.

"Dos stories pro FEED. Bom dia com esse BLACK POWER de dar orgulho a qualquer um! Títi segue me ensinando dia a dia, me dando força através da força dela, mostrando seu poder", iniciou a mãe coruja, que também falou sobre a importância do momento para a filha.

"Confesso que esperei muito por esse momento da retirada das tranças da Títi, mas sempre deixei ela muito à vontade pra ser quem quiser ser. E essa semana eu estava em SP trabalhando e ela resolveu por conta própria que tiraria as tranças pq, como ela falou: “já estava na hora dela mesma cuidar dos seus cabelos dela com todo o amor e respeito que ele merece”. E quem é preta ou mãe de criança preta sabe da importância e potência que esse movimento tem, principalmente vindo de uma menina de 9 anos que, por mais que tenha amigas pretas e seja apresentada a referências pretas todos os dias, está sempre rodeada de pessoas brancas de cabelos lisos até a cintura na escola, na internet, na tv...", acrescentou Giovanna.