Em dia de sol, Luan Santana surge na piscina com sua cachorrinha Sky

Nesta segunda-feira, 12, Luan Santana (31) encheu a internet de fofura ao compartilhar imagens em seu Instagram ao lado da sua cachorrinha Sky.

O cantor aproveitou o dia ensolarado e quente com sua pet na piscina. Luan surgiu em uma foto abraçado com a cachorra com pelos pretos e brancos e olho azul.

O artista ainda apareceu brincando com Sky com algumas boias na piscina. “Essa gosta de uma bagunça”, escreveu o dono do álbum “Luan City” na legenda.

Os fãs do cantor adoraram as fotos da dupla e fizeram chover elogios nos comentários! “Que amor”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “Dois nenéns”.

