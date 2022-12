Luan Santana surge com novo visual e divide opiniões dos internautas: "Não tá legal!"

O cantor Luan Santana dividiu opiniões na web ao surgir com a barba tingida de loira

Na última quinta-feira, 08, o cantor Luan Santana (31) foi o assunto das redes! Isso porque o gãla sertanejo surgiu na web com um novo visual que dividiu a opnião dos internautas.

Em uma sequência de fotos publicadas no feed de seu Instagram, o artista surgiu fazendo carão com a barba tingida de loira. "O barba branca tá treinando", brincou ele na legenda.

Nos comentários, alguns fãs aprovaram a transformação. “Que isso novinho”, disse um seguidor. “Aff tá gostoso”, afirmou a namorada Izabela Cunha. “Lindão”, comentou mais um. Já outros internautas não aprovaram a mudança no visual de Luan. "A gente te ama de barba, mas barba de gente decente","Parece que colocou areia na cara","Não tá legal", "Ah não, Luan", disseram eles.

Luan Santana surge em clima de romance com a noiva

Recentemente, Luan Santana também usou as redes sociais para relembrar um momento especial ao lado da noiva, a modelo Izabela Cunha (26).

Em clima de TBT, o cantor exibiu no feed do Instagram um registro em que aparece em clima de romance com a amada, durante uma viagem do casal, e se declarou. "Te amo, meu amor #tbt".

VEJA O NOVO VISUAL DE LUAN SANTANA: