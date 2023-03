Cachorro de Russell Crowe é atropelado e morre em seus braços

O ator Russell Crowe (58) usou suas redes sociais para revelar uma situação dramática que passou recentemente. O artista anunciou e lamentou a morte de seu cachorro, Louis the Papillon, que foi atropelado por um caminhão e não resistiu aos ferimentos ao chegar no veterinário.

“Este é Louis, o Papillion. 16 meses de idade. Minúsculo, atrevido, corajoso. Ele ganhou meu coração. Infelizmente hoje, no segundo aniversário da morte de meu pai, Louis foi atropelado por um caminhão. Tentamos levá-lo ao veterinário, mas ele morreu em meus braços enquanto eu dizia o quanto o amávamos”, lamentou o ator.

This is Louis the Papillion.

16 months old.

Tiny, cheeky, brave. He won my heart.

Unfortunately today, on the second anniversary of my fathers passing, Louis was hit by a truck.

We tried to get him to the vet, but he died in my arms while I was telling him how much we loved him. pic.twitter.com/zIwzUz8Ljx