Cachorra Estopinha morre e Alexandre Rossi lamenta: ''Parte de mim destruída''

Primeira influencer pet do Brasil, cachorra Estopinha morre aos 14 anos e Alexandre Rossi, o dr. Pet, lamenta perda

A cachorra Estopinha faleceu nesta quarta-feira, 20, após alguns dias doentes. O dono dela, Alexandre Rossi, conhecido como Dr. Pet lamentou muito o falecimento da filha de quatro patas, que tinha 14 anos e foi adotada por ele em 2009, depois de passar por duas famílias que a consideraram agitada demais.

Deitado ao lado dela, o tutor surgiu muito triste ao ver o falecimento dela em sua casa. "Estopinha se foi... dormimos juntinhos e ela estva sem dor. Isso era o mais importante pra mim. Recebeu cuidados durante a noite e pode descansar na minha cama com todo o carinho que podia dar. Mesmo assim estou muito mal", declarou.

"Uma parte de mim foi destruída. 14 anos de convívio intenso e muito amor, aventura e travessuras. Valeu cada segundo com ela. Obrigado pelo carinho de vocês todos. Significam muito pra gente", declarou ele sobre a companheira, que nos últimos dias estava sendo tratada em casa.

Em outro registro com Estopinha, Alexandre Rossi lamentou mais ainda a perda. "A dor é imensa", escreveu.

O que aconteceu com Estopinha?

Nas últimas semanas, tudo começou com uma unha infeccionada, que a cachorrinha começou a cutucar e até a mancar. A infecção então ficou mais grave até ela precisar ser medicada e acompanhada. Doente e abatida, Estopinha não pode comparecer aos seus compromissos na Globo com o dono e não apresentou melhora desde o problema com a unha.

A cachorrinha foi a primeira pet influencer do Brasil. Durante a vida, ela sempre apareceu com Alexandre nos programas de televisão. Muito obediente e simpática, a pet roubava a cena e fazia falta se não aparecesse. Inclusive, nos últimos dias, Patrícia Poeta sentiu saudade dela no Encontro.

Veja os últimos registros de Estopinha:

