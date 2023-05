Aline Campos encontra pet em camarim: ''Agora seremos 17''

Amante dos animais e dona de 18 pets, modelo Aline Campos resgata mais uma gatinha e pede ajuda aos fãs para escolher nome

Amante dos animais, a influenciadora digital Aline Campos (35) foi surpreendida na manhã desta segunda-feira, 08, ao encontrar uma gatinha.

Em seu perfil no Instagram, a modelo contou que encontrou a pet no camarim de seu trabalho e não pensou duas vezes ao resgatá-la. Dona de 16 gatos e 2 cachorros, a atriz e musa fitness surgiu com a felina no colo no vídeo, afirmando que ela vai passar por exames para checar como está e ainda pediu ajuda aos seguidores para escolher um nome.

"Apresento a mais nova integrante da família. Acabei de achar no camarim do trabalho e não tem dono!! Agora seremos 17 gatinhos e 2 doguinhos", disse Aline Campos na legenda. "Aceito sugestão de nomes, místicos e com no máximo 2 sílabas!", escreveu ainda no post.

Entre os nomes sugeridos pelos internautas nos comentários, estavam Cristal, Lili, Eleven, Gaia, Shiva, Vênus, Kali, Sara, Ayla, entre outros.

Confira Aline Campos com a gatinha que resgatou:

Aline Campos dá show de beleza no pole dance

Recentemente, Aline Campos escandalizou em seu perfil oficial do Instagram. É que a morena compartilhou um registro ousado exibindo o corpão sarado durante uma aula de pole dance.

Até Gracyanne Barbosa (39), que pratica a dança com frequência, se surpreendeu e deixou um elogio para a amiga! No registro, é possível notar que Aline apostou em um conjuntinho minúsculo para praticar o exercício.

Com um top decotado e um short tamanho calcinha que tem algumas manchinhas como detalhe na região do bumbum, a modelo se jogou nos movimentos e mostrou toda a sua flexibilidade enquanto dançava com o apoio moral de sua professora.

“Mesmo só conseguindo fazer aulas de 15 em 15 dias, tenho conseguido enxergar minha evolução e até mesmo desbloqueios mentais e melhora nas dores! Tô amando demais!!”, celebrou ela, todo orgulhosa.