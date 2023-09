Alexandre Rossi revela como foi a morte de Estopinha: ‘Ouvi o coração parar’

Alexandre Rossi revela detalhes sobre os últimos momentos de vida da cadela Estopinha, que morreu nesta semana

O influenciador Alexandre Rossi emocionou os telespectadores do programa Encontro, da Globo, ao revelar detalhes de como foram os últimos momentos de vida da cadela Estopinha, que foi a primeira influencer pet do Brasil. A cachorrinha faleceu aos 14 anos nesta semana e ele contou que estava ao lado dela na hora da morte.

"Eu prometi cuidar dela durante toda a vida dela e foi isso que aconteceu. Ela tinha uns probleminhas de saúde. De manhãzinha ela morreu nos meus braços. Eu fiquei ouvindo o coraçãozinho dela parar. Ela estava sem dor, eu olhando para ela e ela para mim. E ela se foi. Nos deixou um legado muito especial. já lembro com muita tristeza e com muita felicidade”, disse ele.

Então, ele contou que ela foi passear no jardim do prédio deles em sua última noite de vida. "Ela viveu 14 anos e sete meses, o que é bastante para um cachorro. Eu não imaginava que ela ia viver tanto. A cada ano que passava, eu fazia mais as vontades dela. E a vontade dela era viajar e conhecer lugares, fazer coisas. Ela viajou muito, curtiu muito. Eu fico muito feliz de ter dado isso para ela. Ela prestava atenção, queria fazer as coisas. Ela era uma verdadeira exploradora. No último dia dela, eu tive um insight de levar ela no jardim do prédio, e ela saiu explorando tudo. A última noite dela foi como exploradora”, afirmou.

Por fim, ele falou sobre a importância de Estopinha para ele e o universo pet. "O que ela fez para mim foi inimaginável. O sucesso e o carinho que ela recebeu das pessoas, a possibilidade de conscientizar tanta gente. Tanta gente sentiu amor por ela e adotaram mais cachorros. Eu não adotei ela filhote e ajudou a estimular as pessoas a darem uma chance para cachorros mais velhos”, declarou.

O que aconteceu com Estopinha?

Nas últimas semanas, tudo começou com uma unha infeccionada, que a cachorrinha começou a cutucar e até a mancar. A infecção então ficou mais grave até ela precisar ser medicada e acompanhada. Doente e abatida, Estopinha não pode comparecer aos seus compromissos na Globo com o dono e não apresentou melhora desde o problema com a unha.

A cachorrinha foi a primeira pet influencer do Brasil. Durante a vida, ela sempre apareceu com Alexandre nos programas de televisão. Muito obediente e simpática, a pet roubava a cena e fazia falta se não aparecesse. Inclusive, nos últimos dias, Patrícia Poeta sentiu saudade dela no Encontro.