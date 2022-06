Zu Vedovato comemora sua personagem em Além da Ilusão

Zu Vedovato interpreta a filha de Dona Iara na novela Além da Ilusão: 'Estou muito feliz de ter sido convidada'

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 15h41

A atriz Zu Vedovato está radiante com seu novo trabalho na televisão. Ela interpreta a personagem Lucinha, filha de Dona Iara (Luciana de Rezende), na novela Além da Ilusão. Na história, a jovem tem o sonho de jogar futebol, mas é proibida por causa de uma lei da época e decide que vai lutar pelo seu sonho.

Nos bastidores, a atriz contou que adorou o convite para participar da novela. “Estou muito feliz de ter sido convidada para fazer parte desse elenco. A Lucinha, por mais ela tenha uma passagem rápida durante toda a trama da novela, tem uma luta muito forte. E isso para mim me tocou muito! E me deixa superfeliz de ter a oportunidade e a chance de vivenciar essa personagem tão jovem e tão forte ao mesmo tempo”, contou.

Então, a artista contou que foi desafiador entrar no elenco da trama com a novela já em andamento. “É muito difícil entrar numa obra no meio do caminho, porque, normalmente, a equipe, o elenco, já está num ritmo muito comum entre eles, uma harmonia, uma convivência onde todos se entendem e você cair assim parece como se eu caísse de paraquedas. Mas eu fui muito bem recebida por todo o elenco, por toda a equipe. Está sendo uma experiênica gravar com novas pessoas que eu nunca tinha atuado antes e é muito bom reencontrar amigos antigos de trabalho como o Rafael Vitti e o Eriberto Leão”, comentou.

Vale lembrar que Zu Vedovato já esteve no elenco de projetos como Avenida Brasil, da Globo, na série Psi, da HBO, e também em Malhação Sonhos.

Zu Vedovato com Luciana de Rezende nos bastidores de 'Além da Ilusão':