Você sabia? Aracy Balabanian fez autora mudar o final de sua personagem em novela

Há pouco tempo, Aracy Balabanian contou que convenceu autora de novela a fazer mudança no final da trama

A atriz Aracy Balabanian fez uma longa carreira nas novelas e viveu um momento inusitado ao convencer uma autora a mudar o final de sua personagem em uma novela. Em entrevista no programa Conversa com Bial, da Globo, em 2022, ela contou a história de quando Janete Clair mudou o final da personagem Maria Faz Favor, da novela Coração Alado, após um telefonema da atriz.

Ela contou que ficou incomodada com o final da personagem ao ler o roteiro e resolveu ligar para a autora para refletir sobre a cena. No dia seguinte, ela recebeu a notícia de que o roteiro tinha sido alterado.

“Janete é uma paixão de pessoa, ela era uma romântica. Esse papel que ela me deu na novela, foi um presente. Ela disse: 'Eu tenho um papel que você vai gostar muito. Ela se chamar Maria Faz Favor, é uma cobradora de ônibus'. Eu já amei, fiquei doida com esse nome. O namorado dela era o grande Jardel Filho. E toda vez que ele encontrava a Maria Faz Favor, sempre saía um filho, ela já tinha uns seis ou sete. E, no final, ele propõe a ela para viver junto com a namorada dele, que era uma rica, e ela resolve ceder um pouco e vai conhecer essa senhora de bom coração, que era a amante do futuro marido. E ela se casa com esse homem e toda de cor de rosa. [Na cena] Fomos para uma igreja para casamento de desquitados. Eu estou saindo toda arrumada e a outra, minha filha grita que está tendo o bebê. E ela diz 'agora não vai dar, agora é a minha vez'. Eu estudei e pensei: 'Não é legal, essa mulher não faria nunca isso'", disse ela.

E completou: "Fui dormir e não conseguia pegar no sono. Liguei para a Janete, nunca fiz isso em toda a minha vida, mas eu liguei. 'Não dá, Janete, ela nunca deixaria a filha dela. Eu vou tentar fazer de uma forma mais suave e comecei a chorar'. Sou muito chorona. Chegando na Globo, ordens da Janete Clair, a sua cena vai ser no final do dia. O que foi? Foi aquele maldito telefonema. A Janete tinha mudado. Ela tinha mudado, ela para e faz o parto da filha, e a filha vai se chamar Maria. E terminou bem, todo mundo chorando".

Morte de Aracy Balabanian

A atriz Aracy Balabanian faleceu aos 83 anos de idade nesta segunda-feira, 7, após um período internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. A estrela lutava contra um câncer de pulmão no fim de 2022. Por enquanto, a causa da morte não foi divulgada pela família.

Aracy nasceu em 22 de fevereiro de 1940 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e era filha de imigrantes da Armênia. Ela teve sete irmãos e se apaixonou pelo teatro na infância. A estreia dela na Globo foi em 1972 na novela Meu Primeiro Amor. Ela estava longe da TV desde que atuou no especial Juntos A Magia Acontece, de 2019, na Globo.