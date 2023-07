Vai na Fé: Sol aposta em vestido de noiva clássico. Veja a foto!

No último capítulo da novela Vai na Fé, Sol se veste de noiva para o seu casamento com Ben (Samuel de Assis)

A novela Vai na Fé, da Globo, já está entrando na reta final dos capítulos e os telespectadores vão se emocionar com o desfecho da trama. No último capítulo, Sol (Sheron Menezzes) vai se vestir de noiva para o seu casamento com Ben (Samuel de Assis).

Nesta segunda-feira, 24, o site Gshow revelou fotos de como será o vestido de noiva da personagem para o seu grande dia. Sol escolheu um vestido branco clássico e sem mangas. Para completar o visual, ela usa o cabelo solto com uma tiara e maquiagem caprichada.

A figurinista Sabrina Moraes contou que escolheu o vestido de noiva mais simples e clássico para Sol porque é um casamento com bênções de diferentes religiões e é uma união civil. O evento é mais celebração do amor deles do que um casamento como manda o figurino.

Vale lembrar que o casamento de Sol e Ben não será tão tranquilo quanto parece. Isso porque Theo promete aprontar no último capítulo da trama. Saiba abaixo o que o vilão vai fazer com a noiva no grande dia.

Theo sequestra Sol em seu casamento na novela Vai na Fé

Na trama do último capítulo da novela Vai na Fé, Theo (Emilio Dantas) vai tomar uma última atitude contra Sol (Sheron Menezzes) e isso vai desencadear o seu destino na história.

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, Theo vai aprontar na reta final da novela. O vilão vai explodir um galpão com Ben (Samuel de Assis) lá dentro com o objetivo de matar o rival, mas o mocinho consegue escapar com vida. Pouco depois, ele arma o sequestro de Sol.

No dia do casamento de Sol e Ben, Theo se disfarça de garçom e sequestra a noiva. Porém, ele não terá sucesso. O esconderijo dele será descoberto e Theo será preso por todos os crimes que já cometeu na história.