Vai na Fé: Saiba qual será o final de Lumiar na novela

No último capítulo da novela Vai na Fé, Lumiar decide quem vai ser o seu par romântico na trama

A novela Vai na Fé, da Globo, chega ao fim na próxima semana e o destino de Lumiar (Carolina Dieckmann) já vazou na imprensa. A personagem teve diferentes amores ao longo da novela, mas vai escolher um deles para ser o seu grande companheiro no final da novela. Saiba quem!

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Lumiar decide abrir mão do romance com Lui (José Loreto) para realizar o seu tão desejado ano sabático. Ela organiza a sua viagem e rompe o relacionamento com o cantor. Inclusive, eles se desfazem das pedras simbólicas que representavam o amor deles.

Lumiar dá a sua pedra para Clara (Regiane Alves) em um sinal de amizade entre elas após reconciliação. Por sua vez, Lui perde a sua pedra durante um show. Enquanto isso, Lumiar estará em outro país curtindo a sua fase para se reconectar consigo mesma.

A novela terá uma passagem de tempo e Lumiar volta para o Brasil para o casamento de Ben (Samuel de Assis) e Sol (Sheron Menezzes). Na festa, ela reencontra Lui e os dois decidem dar uma nova chance ao amor. No final, eles trocam um beijo apaixonado .

Vai na Fé: Jenifer toma uma decisão

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, Jenifer (Bella Campos) vai tomar uma decisão sobre a sua vida amorosa. Nos últimos tempos, ela está namorando com Eduardo (Matheus Abreu), mas dá indícios de que ainda não esqueceu Hugo (MC Cabelinho). Com isso, ela resolve o que vai fazer sobre essa divisão no seu coração.

Nas cenas, de acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, Jenifer vai terminar o namoro com Eduardo. Ela assume que ainda se sente atraída por Hugo e quer ficar sozinha por um tempo para decidir com quem quer ficar de verdade.

Em uma conversa com Kate (Clara Moneke), Jenifer diz que gosta de Eduardo, mas também tem sentimentos pro Hugo. Assim, a decisão dela é ficar solteira para se entender antes de seguir com o relacionamento com um deles.

Porém, Kate discorda da amiga. Ela diz que não faz sentido ficar solteira sendo que poderia escolher logo entre um dos dois candidatos.