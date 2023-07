Vai na Fé: resumo da novela de 31 de julho a 5 de agosto

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Theo leva Jenifer e Rafa para o hospital e avisa a Sol, que se desespera

Capítulo 169 - Segunda-feira, 31 de julho

Belarmino flagra Jenifer e Rafa na sala de documentos. Sol se desespera por não conseguir convencer a filha mais velha deixar a casa de Theo. Theo exige que Sol prove que se separou de Ben. Sol pede para Lui fingir ser seu namorado. Lumiar comenta com Ben que Sheila sabe tudo sobre a empresa de Theo. Vitinho convence Lui a ajudar Sol. Fábio mente para Lui em nome de Lumiar. Jenifer e Rafa decidem ir ao galpão escondidos de Theo. Anthony posta uma foto de Lui e Sol juntos, e Theo fica animado. Belarmino e um segurança saem do galpão, supostamente sem ver Jenifer e Rafa. Lumiar fica enciumada ao ver a foto de Lui com Sol. Jenifer e Rafa se apavoram ao perceber que estão presos no galpão.

Capítulo 170 - Terça-feira, 1 de agosto

Anthony conversa com Lui e Sol sobre a foto do casal. Belarmino conta para Theo que prendeu Jenifer e Rafa conforme o ordenado. Érika reage com despeito ao ver a postagem de Anthony sobre Sol e Lui. Kate e Bruna explicam para Ben sobre o caso de Sol com Lui. Jenifer encontra uma nota dos lotes informados por Orfeu. Lumiar hostiliza Lui. Theo resgata Jenifer e Rafa do galpão. O investigador de Ben anuncia sua descobertas sobre Theo. Wilma finge uma súbita amnésia durante a coletiva. Jenifer afirma a Sol que voltará para casa com Rafa. Sol se esquiva quando Heitor, o apresentador do programa de rádio, a questiona sobre Lui. Theo convida Rafa e Jenifer para jantar no Charles Pierre e sabota a comida dos filhos.

Capítulo 171 - Quarta-feira, 2 de agosto

Theo finge emoção durante o jantar com Jenifer e Rafa. Sol avisa a Marlene que Jenifer voltará para casa. Jenifer e Rafa sentem-se enjoados depois do jantar. Ben e Sol namoram. Theo leva Jenifer e Rafa para o hospital e avisa a Sol, que se desespera. Sheila e Belarmino destroem todas as provas contra Theo na empresa. Ben avisa a Sol, Jenifer e Rafa que a Polícia Federal irá investigar a empresa de Theo. Wilma se recusa a ir à pré-estreia do filme. Érika faz uma gravação reveladora sobre Theo. Vitinho e Lucas contam para Wilma sobre a reação do público ao ver o filme. Sheila recebe uma intimação para depor na Polícia Federal. Clara vai para a casa de Sol esperar por Rafa. Sheila ouve Theo falando com seu advogado.

Capítulo 172 - Quinta-feira, 3 de agosto

Sheila mente para Theo. Bia faz as pazes com Tatá. Cecília fica tensa ao saber que Simas e Sabrina têm outra filha. Ben conta a Lumiar que Sheila não compareceu ao depoimento. Theo tenta recuperar a conta de banco que Sheila encerrou. Orfeu tenta convencer Jenifer a deixá-lo dar informações sobre Theo. Bela leva Simas e Sabrina a um encontro dos aquilombados para falar sobre Cecília. Orfeu pede para se encontrar com Ben. Duda implica com Jenifer e Eduardo. Ben mostra para Sol um vídeo seu mais jovem. Wilma é ovacionada no cinema. Sol conta para Lui que Lumiar foi para o Refúgio. Theo recebe uma convocação para Empresário de Ano e fica radiante. Ben visita Orfeu.

Capítulo 173 - Sexta-feira, 4 de agosto

Ben tenta fazer um acordo com Orfeu. Lui vai para o Refúgio. Orfeu manda para Ben o registro de tela de uma conversa com Theo sobre contrabando. Sol divulga a coreografia de sua música nas redes sociais. Ben fala sobre Orfeu para Theo, que finge não se intimidar. Lui chega ao Refúgio e pede a ajuda de Fábio e Jade para surpreender Lumiar. Wilma posa para uma sessão de fotos. Um grande empresário se oferece para contratar Sol. Hugo sente ciúmes de Eduardo com Jenifer. Orfeu ouve o discurso de vitória de Theo como Empresário do Ano e se enfurece. Graziela entra em contato com Ben. Fãs de Wilma fazem uma bagunça na frente da mansão. Hugo se desculpa com Grazi. Ben consegue o vídeo de uma câmera de segurança, incriminando Theo.

Capítulo 174 - Sábado, 5 de agosto

Theo se enfurece por não conseguir expor sua vitória para Ben. Sol fica feliz ao saber que existe uma prova contra Theo. Wilma fica radiante com seus fãs. Lui prepara uma noite romântica com Lumiar. Mauro se irrita com as mudanças que Sol faz durante uma sessão de fotos, e Kate fica preocupada. Bruna discute com Jairo. Wilma é surpreendida no Charles Pierre. Kate consola Bruna, enquanto Wilma aconselha Jairo. Chega o dia da inauguração do restaurante de Marlene e Bruna. Wilma recebe um convite e fica radiante. Sol reclama das ideias de Mauro para seus clipes. Ben tenta ajudar Sol conversando com Mauro. Hugo e Jenifer ficam trancados no escritório do Pastor Miguel. Mauro regrava o clipe de Sol.