Vai na Fé: O que aconteceu no último capítulo da novela?

Clara e Helena ficaram juntas? Sol se casou? O que aconteceu com Theo? Saiba aqui qual foi o final do seu personagem favorito no último capítulo da novela Vai na Fé

O último capítulo da novela Vai na Fé, trama das 7 da Globo, foi exibido na noite desta sexta-feira, 11, e mostrou os desfechos dos principais personagens da história. Saiba aqui o que aconteceu no fim da novela:

No último capítulo, Sol (Sheron Menezzes) ficou emocionada ao participar do programa de Fátima Bernardes na TV. Ao vivo, ela recebeu homenagens de sua família e até se surpreendeu com um depoimento de Neide (Neyde Braga) dizendo que é amiga da cantora e sempre a admirou. Enquanto isso, Ben (Samuel de Assis) enfrentava um momento de terror ao lado de Theo (Emilio Dantas).

O vilão Theo chamou Ben para encontrá-lo no galpão. Lá, eles tiveram uma conversa tensa sobre a amizade deles e em quem o vilão se tornou. Então, Theo espalhou gasolina pelo lugar e afirmou que iria tirar sua vida e do amigo de infância. Ele tacou fogo no lugar, que explodiu.

Ben conseguiu sair do galpão e foi resgatado, mas Theo foi dado como desaparecido. Pouco depois, Clara (Regiane Alves) e Rafael (Caio Manhente) decidem vender a empresa que Theo comandava. E Clara ainda resolve colocar um ponto final do relacionamento com Helena (Priscila Sztejnman) para tentar colocar os seus sentimentos em ordem.

Em outro núcleo, Guiga (Mel Maia) deu à luz Dora e Yuri (Jean Paulo Campos) até desmaiou durante o parto da filha. Na sequência, chegou o dia do casamento de Ben e Sol ao ar livre. Clara e Helena se encontram na festa de casamento e fazem as pazes com direito a beijo apaixonado.

A reviravolta no último capítulo

Pouco antes do casamento com Ben, Sol se depara com Theo. O vilão reapareceu como garçom da festa e deu um remédio para a mãe de Sol dormir. Ele invadiu o quarto da noiva e disse que queria matá-la. Sol e Jenifer lutam com Theo e ele acaba ficando pendurado na janela. Os convidados da festa aparecem no quarto e seguram Theo, que vai preso pela polícia.

Apesar do susto com o reaparecimento de Theo e a prisão dele, Sol e Ben oficializam a união e dizem o tão desejado 'sim' no altar em uma cerimônia ecumênica. Por sua vez, Theo apareceu chorando na cadeia .

Enquanto isso, Vitinho (Luis Lobianco) e Anthony (Orlando Caldeira) decidiram dar uma nova chance ao amor e trocaram um beijo durante a festa de casamento. Por sua vez, Lumiar (Carolina Dieckmann) encerrou o seu ano sabático e voltou para ficar com Lui (José Loreto), com direito a beijão apaixonado no meio da festa.

A cena final foi a festa de casamento de Ben e Sol, com o elenco cantando a música tema da novela durante o show da cantora Negra Li.

A nova novela das 7 da Globo é Fuzuê, que estreia na segunda-feira, 14.