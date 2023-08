Elenco global celebra lançamento da novela Fuzuê

Elenco, direção e autor se reúnem para adiantar os detalhes do novo folhetim

A loja Fuzuê, que dá nome e onde será ambientada a próxima novela das 7, da TV Globo, abriu oficialmente as portas para o lançamento da primeira trama de Gustavo Reiz (41) na emissora. Animados, elenco, direção e o autor adiantaram detalhes e não esconderam a expectativa para a estreia, nos Estúdios Globo, no Rio. “Eu estou ansioso, muito animado com essa estreia, principalmente por ser uma novela tão leve, divertida, com o objetivo de levar alegria ao público. Fuzuê tem um pouquinho de cada gênero, tem muito romance, tem drama, tem conflitos familiares, conflitos humanos. É uma novela para quem gosta de novela e feita por quem ama novela”, avisa Gustavo.

Quem também está debutando é Giovana Cordeiro (26), que, na pele de Luna, vive sua primeira protagonista em um folhetim. “Eu estou radiante, não tem como estar diferente. Sei do tamanho dessa responsabilidade, de todo o trabalho que está sendo feito, de todas as renúncias, mas é com muita alegria que eu recebo. Eu sempre sonhei em estar neste momento, então estou muito realizada!”, afirma a atriz, que foi convidada para o papel enquanto ainda fazia a também global Mar do Sertão.

Par romântico de Giovana na história, Nicolas Prattes (26) ficou encantado com o clipe de apresentação da trama. “Eu estou completamente emocionado, porque eu estava sentindo uma coisa muito forte fazendo. De todas as novelas que fiz, essa é a que eu mais estou me divertindo e eu só queria saber se isso ia transparecer na câmera, porque eu não tinha revisado nenhuma cena ainda e acabei de ver aqui que transpareceu. Estou emocionado, temos um tesouro”, constata o ator.

De volta às novelas após quatro anos, Marina Ruy Barbosa (28) sai da zona de conforto e vive sua primeira vilã. “Estou muito feliz de estar voltando para esse gênero que eu amo e com uma personagem tão incrível, má, porém divertida. A Preciosa Montebello veio em um momento superimportante da minha vida, no momento certo, eu diria”, avalia a atriz, que repete com Felipe Simas (30) a parceria de sucesso que fizeram em Totalmente Demais. “Agora é outro casal completamente diferente. A gente está amando trabalhar junto novamente, a gente está muito feliz, se divertindo muito, conversando. É uma honra fazer parte desse elenco”, diz Felipe, ansioso para a estreia, em 14 de agosto.

Para Douglas Silva (34), a estreia de Fuzuê tem uma emoção dupla porque, além de estar lançando mais um projeto, o ator acompanha de perto o debute da herdeira, Maria Flor (11), na TV. “Coração quente de emoção, é um prazer trabalhar com a minha filha. É a primeira novela dela, ela está começando com a mesma idade que eu fiz meu primeiro filme, então estou feliz de estar ao lado dessa monstrinha, porque ela arrebenta e não são só palavras minhas, são palavras dos nossos colegas de trabalho e dos diretores”, conta o papai, todo orgulhoso e feliz.

Pulando de alegria igual uma criança, como descreveu, Edson Celulari (65) também celebra seu retornou ao gênero após quatro anos. O ator interpreta Nero, um ex-feirante que subiu na vida e é dono da loja famosa de departamentos. “Tenho certeza de que qualquer pessoa que assistir a um capítulo de Fuzuê não vai mais largar, porque é apaixonante”, frisa ele, que divide cena com Lilia Cabral (66) e Ary Fontoura (90).

