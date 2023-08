Vai na Fé: Internautas vibram com beijo de Clara e Helena no último capítulo

No último capítulo de Vai na Fé, Clara e Helena terminam juntas e os internautas vibram com beijo: 'Foi a gente que pediu'

O último capítulo da novela Vai na Fé, da Globo, teve o final feliz para Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman). Inclusive, as duas personagens trocaram um beijo apaixonado e os internautas vibraram com a cena.

No final da novela nesta sexta-feira, 11, Clara terminou o namoro com Helena para ter um tempo de entender seus sentimentos. Algumas cenas depois, elas se reencontraram no casamento de Sol e Ben e fizeram as pazes.

As duas trocaram olhares apaixonados e falaram que ainda se amam. Assim, elas trocaram um beijo apaixonado e ficaram juntas.

No Twitter, os telespectadores vibraram com a cena do beijo. “Clara e Helena vão ficar juntas”, disse um internauta. “Vencemos! Clara e Helena finalmente terminaram juntas”, afirmou outro. “Que casalzão”, declarou mais um. “Juntas! Foi a gente que pediu”, declarou outro. “Salvo nos 45 do segundo tempo! Clara e Helena sobreviveu”, escreveu um fã. “Felizes para sempre”, escreveu mais um.

Mais um beijo apaixonado

Também no último capítulo, outro casal homoafetivo ficou junto! Vitinho (Luis Lobianco) e Anthony (Orlando Caldeira) decidiram dar uma chance ao amor e trocaram um beijo durante a cena do casamento de Sol e Ben.

Regiane Alves falou sobre o beijo de Clara e Helena na Revista CARAS

Em entrevista recente na Revista CARAS, a atriz Regiane Alves comentou sobre a repercussão da cena do beijo entre as personagens Clara e Helena na novela Vai na Fé e o quanto os fãs queriam ver esse momento de carinho entre as personagens.

"Quando surgiu o clima entre elas, aconteceu naturalmente. Foi ali que eu percebi a importância do trabalho, de representar pessoas que não são vistas. Gravamos as cenas dos beijos, mas um pedido de dentro da Globo para ter mais cuidado fez com que não fossem ao ar. Estamos em 2023, faz parte

da sociedade, sim! Eu e a Priscila compramos a causa. É uma forma de amor. O amor tem que ser dito, não deve ser privado. O amor de duas mulheres vai ofender tanto dessa forma? Os valores estão invertidos? Eu vivo no meio artístico, tenho amigos gays, faz parte da minha vida. Eles precisam ser representados. Tenho amigas que falam dos filhos com sexualidade fluida. Faz parte da geração. Todo mundo quer ser visto. Como artista e cidadã, trabalho para que isso seja aceito", disse ela.

Então, ela falou sobre a importância do beijo entre as personagens. "A gente gravou vários beijos que tinham sido cortados, estávamos quase desistindo. Fiquei frustrada? Claro que fiquei. Mas eu dei a volta por cima. Represento uma comunidade, devo muito a eles. Foi feito um movimento dos fãs, dos sites. Um dia, nos disseram para gravar de novo, a cena estava roteirizada. Tinha muita gente no estúdio para acompanhar, parecia final da Copa do Mundo. Gerou expectativa. A Pri é uma ótima parceira de cena, ela é precisa, é dedicada. Queremos sempre fazer de forma orgânica, foi uma cena muito delicada. Foi uma vitória quando foi ao ar. Não tem como fingir que não existe. Sempre explico para os meus filhos que precisamos respeitar. Os meios de comunicação deveriam, por obrigação, representar o brasileiro. Vai na Fé tem protagonistas negros. Isso é um avanço, temos que naturalizar", contou.