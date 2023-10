Terra e Paixão: Vinicius vai morrer? Saiba o que acontece com o amante de Irene

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Vinicius é alvo da raiva de Antônio e ressuscita dos mortos. Saiba como será!

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Vinicius (Paulo Rocha) será vítima da raiva de Antônio (Tony Ramos) e vai ficar entre a vida e a morte. O fazendeiro descobre que o geólogo é o amante de Irene (Gloria Pires) e dá um tiro no peito dele.

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, Antônio pega Vinicius e Irene na cama em um flagra. O amante consegue fugir, mas é perseguido pelo fazendeiro e seus capangas. No meio da mata, Antônio encontra Vinicius e dá um tiro no peito do rival.

Assim, Ramiro diz que Vinicius morreu e Antônio manda jogarem o corpo do homem no rio. Porém, eles não sabem que ele não morreu. Horas depois, Vinicius é encontrado por Jurecê (Daniel Munduruku), que leva o geólogo para aldeia e cuida dele para se recuperar do tiro.

Terra e Paixão: Saiba como Agatha cometeu crimes na prisão

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, um segredo do passado de Agatha (Eliane Giardini) será revelado em Nova Primavera. Isso acontece após Emengarda, a Emmy (Claudia Raia), revelar o que a vilã fazia prisão para matar suas rivais.

Na cena, Emmy vai contar para Luigi (Rainer Cadete) e Anely (Tata Werneck) sobre o tempo que passou na prisão com Agatha. Ela diz a amiga era conhecida como a A Moura na prisão por ter cometido vários assassinatos lá dentro.

Ela diz que Agatha foi presa por ter matado o ex-marido, mas, lá dentro, ela também tirou várias vidas. “Matou outras detentas, todas envenenadas. Ninguém podia bater de frente com ela, que acabava doente ou morto. Essa mulher é um perigo! Na prisão ninguém se atrevia a mexer com Agatha, ela mandava e desmandava nas presas”, diz ela.

Então, Emmy conta como Agatha matava as outras mulheres. “Ela usava ervas. Inventou de fazer uma inocente horta na prisão. Descobriram que nessa horta, entre temperos diversos, ela plantava ervas venenosas. Essa é a sua especialidade: envenenamento. Acabou se tornando respeitada e temida”, afirmou.