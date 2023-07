Terra e Paixão: Saiba como Caio pede Graça em casamento

Ele decidiu! No próximo capítulo da novela Terra e Paixão, Caio dá beijão em Graça e toma decisão radical sobre o futuro deles

No capítulo da novela Terra e Paixão, da Globo, desta sexta-feira, 14, Caio (Cauã Reymond) vai pedir Graça (Agatha Moreira) em casamento. Depois de ter uma conversa séria com o seu pai, Antônio (Tony Ramos), o rapaz vai atrás da ex-noiva do irmão, Daniel (Johnny Massaro), e anuncia qual é o seu desejo.

Nas cenas, Caio entrou em um acordo com Antônio. Depois de uma longa conversa, o rapaz fez o pai prometer que não vai mais tentar matar Aline (Barbara Reis) se ele se casar com Graça. Assim, ele vai atrás de Graça e faz o pedido.

“Quero dizer que pensei muito no que você me disse, Graça. Pensei muito no meu irmão também... Eu sinto uqe tenho uma dívida com ele. Eu quero criar esse menino, menina... em nome do Daniel”, afirmou ele.

Então, Graça fica radiante e pergunta se ele vai mesmo se casar. E ele confirma. “Eu quero me casar com você. Quero formar família, e ser o pai dessa criança. Graça, me aceita”, declara. Rapidamente, ela comemora. “Quero ser feliz com você, Caio. Quero te amar”, diz. Na sequência, eles trocam um beijo.

Confira o resumo da novela Terra e Paixão nos dias 14 e 15 de julho:

Capítulo 59 - Sexta-feira, 14 de julho

Caio deixa claro para Graça que vai casar com ela por Daniel. Lucinda elogia Nina para Jonatas. Berenice leva um susto ao ver um animal peçonhento no armário e vai atrás do responsável.Nina não aceita reatar com Jonatas. Marino prende Andrade ao flagrá-lo com Lucinda. Kelvin conta a Berenice que foi Irene quem mandou Ramiro colocar a cascavel no quarto da patroa. Aline confessa a Jussara que gostou de ficar com Caio. Caio pede a Luigi que o ensine como se portar e ter boas maneiras. Gladys aconselha Graça a não se encontrar mais com o delegado. Berenice invade a casa de Irene.

Capítulo 60 - Sábado, 15 de julho

Irene e Berenice trocam ofensas. Antônio garante a Silvério e Vinícius, geólogo, que removerá Aline de suas terras. Jussara decide colocar sua casa à venda para ajudar Aline a pagar as dívidas. Médico orienta Luigi quanto ao retorno de Petra para casa. Franco não estende o prazo para Aline pagar a segunda parcela da dívida. Jonatas se oferece para ajudar Aline. Aline coloca a casa de Jussara à venda. Marino se recusa a sair da pousada, apesar de Andrade ter pedido para ele se retirar. Ademir anuncia a Flor que ele é pai de Rosa, e diz que pedirá a guarda da menina. Flor se recusa a ficar longe de Rosa. Caio se oferece para pagar a dívida de Aline.