Terra e Paixão: Quem matou Daniel? Pessoa se revela em desabafo

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, a pessoa que foi a responsável pela morte de Daniel vai se revelar em momento de desespero

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, o assassino de Daniel (Johnny Massaro) vai se revelar. A pessoa que foi responsável por mandar sabotar o carro do rapaz vai confessar o crime ao pedir perdão para ele em um momento de desespero.

Nas cenas, de acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, Irene (Gloria Pires) confessa que era para Caio (Cauã Reymond) ter morrido no acidente de carro e pede perdão para o filho morto. Ela vai falar sobre o assunto ao visitar o túmulo de Daniel.

Lá, ela conta que descobriu que Danielzinho não é seu neto e que está desolada ao saber que não tem um pedaço do filho amado ao seu lado.

Então, ela se emociona e diz: “Perdão, Daniel! Me perdoa, meu filho! Eu não queria! Não era para você estar naquele carro! Era para o Caio ter morrido, não você! Meu Daniel. Me perdoa!”.

A verdade sobre Hélio em Terra e Paixão

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, o mistério sobre Hélio (Rafael Vitti) vai ser revelado. Depois de aparecer de forma discreta em Nova Primavera e conquistar o coração de Petra (Debora Ozório), o passado dele virá à tona.

Nas cenas, de acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, Hélio revela que é o terceiro filho de Agatha (Eliane Giardini) e está envolvido em plano da mãe para destruir os La Selva. Ele é fruto do casamento de Agatha com Evandro (Rafael Cardoso) e é o cúmplice misterioso da vilã.

Ele é o homem que liga para Agatha de forma misteriosa e também é quem apareceu no quarto dela na pousada e não teve a identidade revelada na época. O mistério sobre Hélio começará a ser revelado quando Petra flagrá-lo conversando com Agatha e começará a desconfiar.