Terra e Paixão: Quem matou Agatha? A verdade foi revelada no último capítulo

No último capítulo da novela Terra e Paixão, da Globo, a verdade sobre a morte de Agatha é revelada. Saiba como tudo aconteceu!

No último capítulo da novela Terra e Paixão, da Globo, o autor Walcyr Carrasco finalmente revelou a verdade sobre a morte de Agatha (Eliane Giardini). A personagem morreu de forma misteriosa e o culpado pelo crime só foi revelado no desfecho da trama nesta sexta-feira, 19.

Nas cenas, uma conversa de Gentil (Flavio Bauraqui) e Angelina (Inez Viana) foi o momento da revelação sobre como foi a morte de Agatha. Em uma cena de flashback, Agatha apareceu servindo chá para Angelina na cozinha da fazenda de Antônio (Tony Ramos). Então, Angelina colocou um pó dentro da xícara de sua amiga quando ela virou as costas, que era o veneno em uma dose alta. Sem saber de nada, Agatha bebeu o chá envenenado e começou a engasgar. “Angelina, o que você fez?”, perguntou Agatha, e completou: “Eu tenho antídoto no quarto. Angelina, eu vou acabar com você”.

Com isso, Agatha subiu as escadas e se deparou com Gentil lá no topo. Ela pediu para ele sair da frente porque precisava do antídoto, mas ele a empurrou e Angelina viu tudo. A vilã ficou agonizando após a queda e Gentil foi embora. “Foi melhor para todo mundo, ela ia fazer mal para muita gente. É um segredo nosso e vai com a gente para o túmulo”, disse Gentil.

Vale lembrar que já foi revelado que quem atirou em Agatha foi Irene (Gloria Pires). Ela pediu para Ramiro (Amaury Lorenzo) cometer o crime, mas ele não conseguiu. Então, ela mesma pegou a arma e disparou contra Agatha, que já estava caída na escada.

Diego Martins muda o visual após o fim de Terra e Paixão

O ator Diego Martins está com novo visual! Depois de fazer grande sucesso como o personagem Kelvin na novela Terra e Paixão, ele fez uma mudança em seu estilo. O artista aproveitou o fim das gravações da trama e renovou sua aparência em um salão de beleza.

O rapaz resolveu fazer um corte estiloso ao raspar os fios nas laterais da cabeça e fazer um penteado no estilo moicano. Nas redes sociais, ele mostrou fotos e vídeos do resultado da transformação.

“Edu Marts falou: ‘Bora mudar esse cabelo’. E eu disse sim. Quem amou? Kevinho ficaria bem com esse cabelo também?”, disse ele. Então, os fãs elogiaram o novo visual. “Que espetáculo”, disse um seguidor. “Ficou lindo”, escreveu outro. “Você fica um pixel com esse corte de cabelo”, declarou mais um.