Terra e Paixão: O que acontece com Irene no final da novela?

Nos últimos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Irene conseguirá sequestrar Danielzinho e tomará uma atitude

Na reta final da novela Terra e Paixão, da Globo, Irene (Gloria Pires) ainda vai agir antes de ter o seu desfecho na trama. Ela vai se unir a um antigo aliado para realizar o seu desejo de sequestrar Danielzinho, mas vai se dar mal.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Irene vai procurar Vinicius (Paulo Rocha) para criar um plano para fugir com Danielzinho. Ele vai aceitar o plano dela, mas tudo não passará de uma armação para ajudar a polícia a prendê-la.

Um dia, Irene consegue sequestrar Danielzinho e o leva para um hotel. Lá, ela se encontra com Vinicius e pede para ele fugir com eles. Porém, o geólogo avisa a polícia sobre a localização da vilã. Marino (Leandro Lima) encontra Irene no hotel e está acompanhado de Petra (Debora Ozório) e Graça (Agatha Moreira).

Irene se assusta e diz que não vai devolver o neto para a mãe. Quando ela está prestes a fugir, Graça a surpreende com um desabafo. "Se você levar o meu filho eu vou morrer, Irene. A minha vida não vai mais ter sentido. Se você me entregar o meu filho, eu não vou deixar ninguém ir atrás de você, eu juro. Pelo amor de Deus, dá ele para mim. Como é que você vai fugir com uma criança nos braços, Irene? Eu acredito no amor que você sente pelo Danielzinho, mas você está colocando a vida e o futuro dele em risco", afirma Graça, de acordo com o Jornal O Globo.

Com isso, Irene entrega o bebê para Graça e foge. Porém, ela não irá muito longe e será presa por Marino, que lista os crimes que ela cometeu, incluindo a morte de Agatha (Eliane Giardini).

Atriz revela próximos desejos após sair da Globo

A atriz Gloria Pires já está de olho em seus próximos passos na profissão. Ela encerrou o contrato fixo com a Globo depois de mais de 50 anos de parceria e vai se despedir da emissora após o fim da novela Terra e Paixão, atual trama das 9. Em entrevista à Revista CARAS, a artista contou que não considera que este momento é um adeus para a Globo e diz que quer buscar novos desafios atrás das câmeras.

"Não vejo como um adeus, e sim como um até breve. Tenho uma relação sólida e bem-sucedida com a empresa, uma história feliz! Mudou o modelo de contrato e a maior diferença é que poderei transitar por outros lugares. A TV Globo será um desses lugares", afirmou ela. Leia a entrevista completa aqui.