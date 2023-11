Terra e Paixão: Luigi será sequestrado. Saiba o que acontece!

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Luigi enfrenta uma fase negativa com sequestro, golpe e vilania

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Luigi (Rainer Cadete) será alvo de um sequestro. Ele vai se dar mal ao exigir um pagamento de Tadeu (Claudio Gabriel) e ainda vai sofrer mais golpes negativos.

Nas cenas, Anely (Tata Werneck) vai exigir um pagamento de Tadeu pelos direitos autorais da Rainha Delícia. Assim, Luigi será o responsável por ir buscar o pagamento. No entanto, ele vai acabar sendo sequestrado.

Quando Luigi encontra Tadeu no local combinado, Sidney (Paulo Roque) aparece e sequestra os dois. Sidney está atrás de Tadeu para exigir mais dinheiro após ter matado Nice a mando dele. Durante o sequestro, Luigi consegue mandar uma mensagem para o delegado e a polícia vai atrás deles.

No meio da confusão, Sidney leva Luigi para dentro de uma mata como refém, mas é pego pela polícia. Com isso, Luigi esconde o dinheiro que recebeu de Tadeu no meio da mata. Dias depois, Luigi volta ao esconderijo para pegar o dinheiro e descobre que foi vítima de um golpe de Tadeu, que deu dinheiro falso.

Além disso, Luigi vai ficar na mira da vilã Agatha. Isso porque ela vai fazer de tudo para manchar a reputação do rapaz para que ele não consiga ser o sucessor de Antonio.

Confira o resumo da novela Terra e Paixão para o período de 22 a 25 de novembro:

Capítulo 171 - Quarta-feira, 22 de novembro

Vinícius tem lembrança com Irene. Tadeu avisa a Gladys que eles correm risco de morte. Irene afirma a Petra e Luigi que a tentativa de assassinato contra Antônio é uma armação, para colocar Aline na cadeia. Petra comenta com Hélio que desconfia de que Agatha não seja tão boa quanto aparenta. Hélio deixa claro para Agatha que não acredita mais na mãe. Graça manda Tadeu ir à polícia contar que está sendo ameaçado por Sidney.

Capítulo 172 - Quinta-feira, 23 de novembro

Graça diz a Tadeu que ele deve ir à polícia. Jurecê avisa a Caio que Agatha tem o poder da destruição. Vinícius revela a Iraê que ela lhe traz alegria. Irene estranha a reação de Graça, que não a deixa passear com Danielzinho. Anely fica sabendo por Nina que Tadeu está produzindo um filme da Rainha Delícia. Aline consegue o alvará de soltura. Anely briga com Berenice depois de acusá-la de roubar sua personagem. Jussara, Caio e João comemoram com Aline o retorno da professora para casa.

Capítulo 173 - Sexta-feira, 24 de novembro

Marino percebe que Angelina fica desconcertada no seu depoimento sobre Agatha. Antônio orienta o depoimento de Ramiro. Tadeu fica apavorado ao receber novas ameaças de Sidney. Anely diz a Luigi que lutará pelo papel da Rainha Delícia no cinema. Irene procura Ademir para ser sua aliada e desmascarar Agatha. Marino conclui que Agatha e Antônio mentiram, depois do depoimento de Ramiro. Anely se emociona com a reação positiva de Lucinda, quando a irmã fica sabendo que ela é a Rainha Delícia. Graça convoca Marino para ir a sua casa e força Tadeu a revelar ao delegado informações sobre o assassinato de Nice.

Capítulo 174 - Sábado, 25 de novembro

Marino ouve Tadeu. Aline diz a Caio que se casará com ele. Angelina flagra Agatha colocando uma erva na comida de Antônio. Irene escuta Marino propor um acordo a Tadeu para capturar Sidney. Lucinda aconselha Anely a falar com Enzo para participar do filme. Agatha não gosta de saber que Antônio pensa em fazer de Luigi seu sucessor. Irene manda Ramiro tirar a vida de Sidney. Gladys pede o divórcio a Tadeu. Ramiro conta a Kelvin que Irene foi responsável pela morte de Daniel. Graça fica assustada quando Irene lhe conta que planeja acabar com Agatha. Vinícius e Iraê se beijam. Petra pergunta a Hélio se ele está fugindo de algo. Ramiro ameaça Sidney.