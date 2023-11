Terra e Paixão: Irene manda presente macabro para Agatha. Saiba o que é!

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, o casamento de Antonio e Agatha é interrompido com a chegada de presente macabro

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Antonio (Tony Ramos) decide realizar o seu casamento com Agatha (Eliane Giardini) após se separar de Irene (Gloria Pires). Porém, eles vão ser interrompidos com a chegada de um presente macabro.

Nas cenas, Antonio e Agatha estarão no altar para o casamento quando alguns homens entram no local carregando um caixão e uma coroa de flores. Rapidamente, o fazendeiro manda parar com tudo para saber o que está acontecendo.

Então, Luigi (Rainer Cadete) pega o bilhete que estava no caixão e lê para todos. Ele diz que o presente é de Irene, a ex-mulher de Antonio, e que é para Agatha, a nova noiva. No bilhete, a vilã escreveu: “Querida, faça bom proveito desse presente que em breve lhe será muito útil. Você escapou do caixão uma vez, mas agora não terá a mesma sorte!”.

O que acontece com o amante de Irene na novela Terra e Paixão?

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Vinicius (Paulo Rocha) será vítima da raiva de Antônio (Tony Ramos) e vai ficar entre a vida e a morte. O fazendeiro descobre que o geólogo é o amante de Irene (Gloria Pires) e dá um tiro no peito dele.

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, Antônio pega Vinicius e Irene na cama em um flagra. O amante consegue fugir, mas é perseguido pelo fazendeiro e seus capangas. No meio da mata, Antônio encontra Vinicius e dá um tiro no peito do rival.

Assim, Ramiro diz que Vinicius morreu e Antônio manda jogarem o corpo do homem no rio. Porém, eles não sabem que ele não morreu. Horas depois, Vinicius é encontrado por Jurecê (Daniel Munduruku), que leva o geólogo para aldeia e cuida dele para se recuperar do tiro.