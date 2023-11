Terra e Paixão: Homem que fez mal para Petra reaparece. Saiba quem é!

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, o público vai descobrir quem é o personagem que abusou de Petra no passado

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, o público vai descobrir quem é o personagem que abusou de Petra (Debora Ozório) quando ela era criança. A identidade dele é revelada quando ele reaparece na cidade de Nova Primavera. Saiba quem é:

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, o homem que abusou de Petra é Dirceu (Eriberto Leão), o irmão de Irene (Gloria Pires). Petra vai reconhecê-lo imediatamente quando ele entrar na mansão da família ao voltar para a cidade.

Apesar do choque, Petra mantém o segredo e conversa com sua psicóloga sobre como poderá ter certeza de que foi ele. Enquanto isso, Dirceu tenta se aproximar de Petra. Até que, um dia, ele consegue trancá-la com ele dentro de um quarto e a jovem fica desesperada.

Terra e Paixão: Agatha vai morrer

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Agatha (Eliane Giardini) será assassinada! A vilã vai morrer de forma misteriosa e a reta final da trama vai ter a tradicional pergunta: ‘Quem matou Agatha?’. Saiba como será:

De acordo com o site Gshow, a vilã Agatha será encontrada morta na mansão dos La Selva após levar três tiros. Um dos principais suspeitos será Gentil (Flávio Bauraqui), com quem ela teve um filho no passado, Jonatas (Paulo Lessa).

Na cena, segundo o site Notícias da TV, Marino (Leandro Lima) consegue provas para prender Agatha pelos seus crimes e vai até a mansão para buscá-la. Porém, ao chegar lá, ele se depara com Agatha caída no chão e morta. Com isso, ele iniciará uma investigação para saber quem matou a vilã.

A morte de Agatha vai mexer com toda a cidade e, principalmente, com a família dela. Hélio (Rafael Vitti), que é o filho caçula dela, vai ficar muito abalado com a notícia da morte da mãe. E Antonio (Tony Ramos) vai até passar mal ao receber a notícia.

As cenas devem ir ao ar a partir de 7 de dezembro.