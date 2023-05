SBT justifica novelas longas e estreia Romeu e Julieta sem prazo

A Infância de Romeu e Julieta é a nova novela do SBT com estreia em 8 de maio e sem data para acabar; a emissora costuma produzir folhetins infantis longos

A Infância de Romeu e Julieta é a nova novela do SBT e a primeira coprodução entre a emissora e o Prime Video. A trama estreia em 8 de maio e, durante a coletiva de imprensa realizada na tarde da última quinta-feira, 27, em que a CARAS Brasil marcou presença, Íris Abravanel (74) não determinou um prazo para o fim do folhetim e declarou que realizar novelas longas era um desejo do diretor Reynaldo Boury (1932-2022).

A novela será exibida às 20h30 no SBT de segunda a sexta-feira. Contudo, no mesmo dia do lançamento, seus primeiros cinco capítulos estarão disponíveis na plataforma. Os episódios serão disponibilizados no streaming todas as sextas-feiras.

Ao ser questionada sobre a longevidade de suas novelas, em comparação com outras do mercado, a mulher de Silvio Santos (92) afirmou que faz o que a direção pede. "Eu respeito a direção, então o que eles me pedem eu faço. Quando está dando certo 'olha, aumenta mais os capítulos'. E é isso para formar novos núcleos, novas histórias, dá um trabalho tremendo", afirmou Íris Abravanel.

Já Fernando Pelegio, o diretor artístico da emissora, justificou que existem novelas ao redor do mundo que estão no ar há decadas. "Nós temos novelas americanas que estão há 40 anos no ar. Então nossa novela ter 300 não é nada. Na Alemanha tem uma novela que está há cinco anos no ar. No Brasil não tem esse costume, a Globo não tem esse costume, mas não quer dizer que precise respeitar isso. Nós temos o sistema brasileiro de fazer novela", disparou ele.

Uma das novelas mais longas da história, As Aventuras de Poliana foi exibida em 564 episódios, entre 16 de maio de 2018 e 13 de julho de 2020. Outras tramas infantis do SBT também foram longos, como Chiquititas (2013), que teve 545 capítulos, e Carinha de Anjo (2016), com 403. Segundo a autora, a longevidade de As Aventuras de Poliana foi um desejo de Reynaldo Boury, que desejava bater o próprio recorde.

"As Aventuras de Poliana nós devemos essa longevidade ao nosso ex-diretor falecido Reynaldo Boury, ao qual nós somos muito gratos pelo trabalho que ele exerceu aqui no SBT. Ele queria bater o recorde, então ele falava: 'Íris faça isso, vamos fazer, vamos triplicar' e aconteceu graças ao Boury que chegamos a 560 capítulos", explicou Íris Abravanel.