Íris Abravanel entrega segredo para sucesso de novelas; confira

Íris Abravanel é a autora de A Infância de Romeu e Julieta, a nova novela do SBT; durante coletiva de imprensa, ela afirmou que busca a união do elenco

Íris Abravanel (74) falou sobre A Infância de Romeu e Julieta, a primeira coprodução entre o SBT e o Prime Video. Durante a coletiva de imprensa realizada na tarde da última quinta-feira, 27, em que a CARAS Brasil marcou presença, a autora entregou qual é o segredo para o sucesso de suas novelas. "Ego pode estragar", afirmou ela.

A estreia da trama será em 8 de maio às 20h30 no SBT e seus capítulos serão lançados diariamente na emissora. Contudo, no mesmo dia do lançamento, seus primeiros cinco capítulos estarão disponíveis na plataforma. Os episódios serão disponibilizados no streaming todas as sextas-feiras.

A novela é inspirada em Romeu e Julieta, clássico de William Shakespeare. Entretanto, a escritora declarou que realizou muitas mudanças em sua adaptação, pois quer algo mais feliz, diferentemente da obra original, que é muito trágica.

"Tem que ser um grupo unido. Todas as novelas eu fazia questão de conversar com o elenco sobre o ego, porque o ego pode estragar a amizade, o resultado da novela, as pessoas acabam ficando egoístas. Então é muito importante que a gente coloque o ego embaixo dos pés e a gente possa olhar para o outro, colaborar com ele, os que sabem mais ensinam os que sabem menos", disparou a mulher de Silvio Santos (92) sobre o segredo para fazer sucesso com suas novelas na emissora.

A autora ainda afirmou que a integração na coletiva de lançamento da nova novela é gratificante, porque é isso que pretende trazer com os folhetins do SBT. "Eu acredito que todo mundo queira viver bem. É uma decisão. Nós estamos todos aqui reunidos, nosso objetivo é mostrar que é possível, quando nos submetemos e somos humildes para aprender", concluiu Íris Abravanel.

Ela ainda falou sobre sua motivação para continuar escrevendo novelas."Acho que é um propósito de vida transmitir para as crianças a responsabilidade de viver bem cada dia. A novela fala da briga de duas famílias e eu quero falar da importância do perdão. Porque às vezes a gente fica com mágoa de alguém e aquilo fica remoendo, prejudica a gente mesmo e a gente acaba ficando doente. Perdão é uma coisa muito difícil, mas é um exercício, assim como é um exercício a alegria todos os dias".