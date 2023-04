Felipe Roque encara mudança com novo personagem no SBT: 'Envelhecendo'

Felipe Roque interpretará o campeão olímpico de Judô Mauro Ferrari em A Infância de Romeu e Julieta do SBT; o personagem é uma mudança em sua carreira

Felipe Roque (35) está no elenco de A Infância de Romeu e Julieta, a primeira coprodução entre o SBT e o Prime Video. O ator interpretará o campeão olímpico de Judô Mauro Ferrari. Durante a coletiva de imprensa realizada na tarde da última quinta-feira, 27, em que a CARAS Brasil marcou presença, ele falou sobre ter que encarar a mudança de personagens ao longo de sua carreira. "Envelhecendo", disparou o artista.

A estreia de A Infância de Romeu e Julieta será em 8 de maio às 20h30 no SBT e seus capítulos serão lançados diariamente na emissora. Entretanto, no mesmo dia do lançamento, seus primeiros cinco capítulos estarão disponíveis na plataforma. Os episódios serão disponibilizados no streaming todas as sextas-feiras.

O folhetim é inspirado em Romeu e Julieta, clássico de William Shakespeare. Entretanto, Íris Abravanel (74) declarou que realizou muitas mudanças em sua adaptação, pois quer algo mais feliz, diferentemente da obra original, que é muito trágica.

Roque estreou na Globo em A Regra do Jogo em 2015, e no ano seguinte protagonizou Malhação: Para o Dia Nascer Feliz, quando ganhou reconhecimento e começou a ser visto como um galã da emissora. Depois, ele foi para a Record, onde fez Jesus (2018) e Gênesis (2021).

"O tempo passa para todo mundo, mas eu acho que naturalmente isso já vinha acontecendo. Meu último personagem na Record cheguei a fazer um rei de 48 anos e existe um filho de 25. Em Gênesis teve três fases, então eu fiz o mesmo personagem com 20, 30 e depois com 48. É uma continuação natural disso, ao passo que eu vou envelhecendo vai cabendo esses personagens, nesse lugar de já ser pai de família. Está sendo um prazer enorme viver isso na dramaturgia", declarou o artista.

"Pra mim está sendo uma experiência incrível. Eu sou do Rio, nascido e criado no Rio de Janeiro. Então estar vindo morar em São Paulo, ter essa experiência aqui está sendo muito legal para mim. Como eu já fiz um pouco de tudo, meu último trabalho foi em A Divisão, no Globoplay, uma série que estreia em setembro. É muito rico essa mistura toda, cada vez poder fazer personagens diferentes. É um prazer enorme estar fazendo mais uma vez um atleta, dessa vez do judô, um campeão olímpico", completou.