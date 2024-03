Renascer: Buba revela seu grande segredo para Teca

Nesta semana, Buba contará para Teca o porquê não pode engravidar, proporcionando uma emocionante aula sobre identidade de gênero em 'Renascer'

Ainda nesta semana, Renascer trará muitas emoções! Buba (Gabriela Medeiros) terá uma conversa franca com Teca (Lívia Silva) sobre não poder engravidar. De acordo com a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, a jovem não entenderá quando ela compartilhar que "não é uma mulher cis" e terá uma linda aula sobre identidade de gênero.

"Tia, eu tive uma mãe mulher... Mulher que nasceu mulher mêmo... Só que, na moral, ela num fez metade das coisa que tu fez pra mim! Só dele tá aqui, contigo, ele já teve mais sorte que eu tive em toda a minha vida!", iniciará a adolescente.

Na cena, prevista para ir ao ar nesta sexta-feira, 8, ambas ficarão sozinhas no apartamento de Buba, já que José Venâncio (Rodrigo Simas) estará em viagem para a fazenda do pai. Lá, ele vai se envolver em uma farsa ao anunciar que terá um filho com a amada. José Inocêncio (Marcos Palmeira), portanto, deduzirá que a nora está grávida e vai até comemorar a notícia do primeiro neto.

Teca entrará no assunto com Buba enquanto observam a ultrassonografia do bebê. A psicóloga estará encantada com as imagens. A garota então perguntará por que ela nunca considerou ter um filho dela. Buba responderá que não pode engravidar, e Teca imediatamente mencionará que muitas mulheres enfrentam esse desafio.

"Sim, é normal. Mas é que, diante tudo o que nós duas temos atravessado, juntas, acho que você tem o direito de saber exatamente o porquê eu não posso engravidar. Eu não posso ter filhos meus, Teca, porque eu não sou uma mulher cis", iniciará Buba.

"Eu não sou uma mulher cisgênero, como você. Eu nunca me reconheci no gênero que me foi imposto quando eu nasci. Eu sou uma mulher trans... Você entende o que isso significa? Significa que eu nasci em um corpo com o qual eu nunca me identifiquei.", continuará.

Teca, então, diz que conhece "meninas moleques", que vivem no viaduto e têm uma realidade ainda pior que a dela. De forma didática, Buba irá explicar que gênero não é o sexo biológico - menina ou menino.

"É uma construção social. Desde cedo, quando você nasce, a sociedade te empurra certas regras do que é ser homem ou do que é ser mulher. E isso pra tudo: pras roupas que você usa, pra como você se comporta, pro que um pode ou não pode fazer, pro jeito de sentar, de falar e até com os brinquedos que se pode ou não pode brincar."

Inácia de 'Renascer', atriz se emociona ao contar spoiler da novela

A atriz Edvana Carvalho, intérprete da personagem Inácia no remake de 'Renascer', não conseguiu segurar as lágrimas ao falar sobre a novela, exibida atualmente no horário nobre da Globo. Nesta quinta-feira, 7, a repórter Tati Machado fez uma visita para a artista nos estúdios onde o folhetim está sendo gravado e a deixou bastante emocionada durante um breve bate-papo.

Ao vivo no programa 'Encontro', Edvana conversou diretamente com a apresentadora Patrícia Poeta e revelou que uma cena da trama a deixou muito balançada. "Gente, eu realmente fico emocionada. Tudo o que um pai ou uma mãe quer é o bem estar de seus filhos", iniciou ela.

"Então, eu acho que Inácia está lutando a favor disso. É uma mulher experiente e que já passou pela mesma história de se casar com um homem que é matador, mulherengo e que não está com ela nos momentos mais importantes. Ela está vendo isso acontecer de novo", completou a artista. Ao rever um trecho da conversa entre sua personagem e a filha, Ritinha (Mell Muzzillo), ela não conteve o choro.

"É necessário quebrar esse ciclo. Então, Inácia está tentando orientar. Mas, como os pais não podem viver a vida dos filhos, ela sabe que vai ter que estar ali para poder apoiar Ritinha pelas escolhas dela… Eu, de verdade, estou muito emocionada", declarou Edvana.

Por fim, ainda bastante emocionada, a Inácia de 'Renascer' revelou em primeira mão ao público um spoiler da novela envolvendo uma grande cena que ainda vai ao ar.

"Eu pegava o texto e questionava o motivo de Inácia ser tão dura assim… Mas eu me surpreendi quando eu pego a próxima cena para ler e vejo que a Inácia não vai no casamento, porém, ela vai até o mar para pedir que Iemanjá cuide da filha dela. Então, mais amor que isso eu não posso imaginar", contou.