Reis: resumo da novela de 16 a 20 de maio

Saul tenta lidar com desespero das pessoas diante dos ataques inimigos

EPISÓDIO 40 - SEG,16/05

Povo vai até Saul e faz inúmeras exigências. Abner tem passe livre para lidar com os amonitas e com os filisteus. Saul, mesmo magoado com Aiona a chama para conversar. Ela pede perdão ao marido.

EPISÓDIO 41-TER,17/05

Lamár vai até Naas e faz um outro acordo em nome do rei Lúcier. Joiada oferece algo valioso a Abner em troca de entrar para o exército. Dalía se surpreende ao encontrar Arrava pálida. Abner resolve atacar os amonitas. Naas e Tobias seguem a cavalo com seu exército em direção à entrada da cidade.

EPISÓDIO 42 - QUA,18/05

Abner tem uma surpresa ao chegar em Gibeão. Iran se depara com Lamar na casa de Baaná (5) Saul faz um jogo com família. Um mensageiro traz notícias ao Rei Saul, sobre as ações dos amonitas contra os israelitas.

EPISÓDIO 43 - QUI,19/05

Chaim e Zera são punidos por desrespeitar Abner. Kayla pressiona Lamár para saber suas intenções. Saul tenta lidar com desespero das pessoas diante dos ataques inimigos. Abner reuni seus soldados e faz um importante discurso.

EPISÓDIO 44 - SEX,20/05

Israelitas se preparam para guerra. Aionã se desentende com Saul.Maya tenta convencer Jônatas a acompanha-lo. Kayla discute com Baaná e em seguida cai em lágrimas.